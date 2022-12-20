【Emily】紅隧唔就世盃 議員嬲嬲 江玉歡促下次盛事為民着想

【明報專訊】卡塔爾世界盃落幕，唔少立法會議員都有觀賞阿根廷對法國決賽，其中選委會界別江玉歡就話有一件事好滑稽，就係紅隧喺呢啲大日子竟然喺散場時實施單管行車，行車道由7線變1線，結果唔少司機用咗最少30分鐘先入到隧道，而油麻地往紅磡加士居道嘅天橋亦都封咗，佢反問政府當局喺下次遇到同樣盛事，可否設身處地為民着想。至於講番場波，佢就形容係峰迴路轉、精彩萬分，捧阿根廷嘅佢好開心。
阿根廷隊喺36年後再度奪得世界盃，同樣支持阿根廷同美斯嘅建測規園界議員謝偉銓亦喺facebook專頁話，加時再加十二碼真係幾辛苦，但場波好精彩，你追我搶帶嚟6個入球，「真係好好睇，捱眼瞓都抵」。佢又恭祝美斯一圓世界盃冠軍夢，亦感謝法國隊同麥巴比喺下半場回勇，為觀眾帶嚟一場世紀好波。
「A4」提早做冬 直播工作回顧展望
選委會界別議員梁毓偉喺facebook上載咗同民政及青年事務局副局長梁宏正及九龍西議員鄭泳舜喺奧海城嘅合照，話決賽夜梗係同幾個兄弟一齊熱鬧，又話新冠疫情後好少見到咁多市民一齊睇波，比賽加時又十二碼，緊張萬分兼睇番夠本。至於4名直選「單頭」議員楊永杰、梁文廣、林素蔚同張欣宇組成嘅議政聯盟「A4」，就喺同一晚提早做冬，並喺睇波前開fb直播回顧過去一年工作軼事，同埋講吓未來一年工作展望。