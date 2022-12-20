【Emily】紅隧唔就世盃 議員嬲嬲 江玉歡促下次盛事為民着想

阿根廷隊喺36年後再度奪得世界盃，同樣支持阿根廷同美斯嘅建測規園界議員謝偉銓亦喺facebook專頁話，加時再加十二碼真係幾辛苦，但場波好精彩，你追我搶帶嚟6個入球，「真係好好睇，捱眼瞓都抵」。佢又恭祝美斯一圓世界盃冠軍夢，亦感謝法國隊同麥巴比喺下半場回勇，為觀眾帶嚟一場世紀好波。

「A4」提早做冬 直播工作回顧展望

選委會界別議員梁毓偉喺facebook上載咗同民政及青年事務局副局長梁宏正及九龍西議員鄭泳舜喺奧海城嘅合照，話決賽夜梗係同幾個兄弟一齊熱鬧，又話新冠疫情後好少見到咁多市民一齊睇波，比賽加時又十二碼，緊張萬分兼睇番夠本。至於4名直選「單頭」議員楊永杰、梁文廣、林素蔚同張欣宇組成嘅議政聯盟「A4」，就喺同一晚提早做冬，並喺睇波前開fb直播回顧過去一年工作軼事，同埋講吓未來一年工作展望。