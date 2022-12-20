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2022年12月20日星期二
港聞二
美斯盼續享受足球 拒急流勇退 史卡朗尼籲戰下屆世盃 比利：馬拉當拿為奪冠高興
揶揄麥巴比稱默哀 馬天尼斯被批欠尊重
迪甘斯稱失利全體責任 麥巴比：會回來
柏高球評：阿根廷稱霸有賴法國傷病潮 迪甘斯上寶貴一課前景勝對手
境外眾籌涉港擬同規管 倘非法 捐款亦負刑責
訂閱網媒豁免 學者倡列明不論立場
踏穿酒店大堂天花 修滲水工人墮8米傷 半天吊5分鐘 客人目擊尖叫
557篇立場文 控方指最少6涉煽動 辯方指主觀篩選斷章取義 終止聆訊申請周四裁決
編輯涉藏雷射筆被控 盤問下警稱忘記從哪手掉下
助一站式速獲資料 可模擬噪音影響 推數據庫等4措施 環評需時料減半
50頃內毋須詳評 環署：仍須符城規無漏招
授課涉三摸女孩私處 小提琴導師否認3罪
六旬夫婦車內輕生一死一危 受僱司機涉教唆被捕
獄外擄人案4人控非法禁錮 2未成年
保險代理騙12萬佣 非主謀未收足判社服
立會4新丁宣誓就職 與特首交流選舉經驗 「每帖都要報」 議員促選舉例與時並進
烏短片含黑紫荊旗 稱與52「國家」分享勝利
青年藍圖今出爐 議員冀補撕裂助向上流
孔繁毅倡元旦前撤限聚限桌返學快測 籲棄每日報個案數 報重症、住院、死亡足夠
病人組織倡為免疫力不足者打抗體
疫下外傭彈性安排5．1終止
文件造假掩飾工作延誤 房署主任認罪候懲
大灣區GBA新聞：與中科院深圳先進技術研究院合作 理大啟「雙城培養」博士後新模式
大灣區GBA新聞：港人申發明專利 內地明年試點優先審查
灣區手記：全民「楊過」 ／文：尚東美
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【Emily】紅隧唔就世盃 議員嬲嬲 江玉歡促下次盛事為民着想
【Emily】亞洲金融論壇下月辦 潘基文前紐揆出席
【Emily】避英文答問 陳永光：少講少用 睇冇問題
【Emily】感今冬比舊年凍 范國威著9件衫保暖
【Emily】明年75周年 房協送百元現金券 下月消費滿廿蚊可用
【Emily】港島聯：南區至少30團體想報關愛隊
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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