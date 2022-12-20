文件造假掩飾工作延誤 房署主任認罪候懲

兩度延誤處理調遷

改文件毁檔案

案情指出，被告包文豪（35歲）為房署房屋事務主任，於2014年派駐葵涌邨時，接獲一名租戶申請將其岳祖母加入單位戶籍，以調遷至邨內另一較大單位。至翌年11月底，被告察覺自己延誤處理該申請後，使用一份文件訛稱其部門主管已批准該租戶調遷，以誤導房署，租戶因而獲編配一個較大單位。

房署其後發現該租戶的岳祖母曾在另一資助公屋單位登記，可能享有雙重房屋福利，被告的上司遂要求他提供相關房屋檔案作審查。被告因恐怕失職一事被揭發，故銷毁相關房屋檔案。

至前年6月，被告派駐富昌邨時，處理另一宗經社署便箋轉介的調遷申請。被告約一年後察覺自己未曾就有關調遷申請回覆社署，於是將便箋發出年份由2020年改為2021年，並存入相關的房屋檔案。廉署接獲房署轉介的貪污投訴後展開調查，發現被告藉上述行為掩飾延誤處理有關申請。

【案件編號：WKCC 3722/22】