疫下外傭彈性安排5．1終止

涉延長合約及延後返鄉安排

在彈性安排下，所有於明年4月30日或之前屆滿的外傭合約，僱主可在限期前向入境處申請延長有效期限，勞工處長原則上已同意，標準僱傭合約訂明可在僱主及外傭雙方同意下，延長最多6個月，但對於早前獲准延長合約， 再度延長的申請將不獲考慮，僱主如考慮繼續聘請現時的外傭，應考慮申請續約。

另外，外傭如未能在一年期限內返回原居地，在彈性安排下，可在僱主同意下申請延長逗留期限直至合約完結。如上述一年期限於4月30日或之前屆滿，外傭可在逗留期限屆滿前8周申請進一步延長逗留期限，直至合約完結；至於在5月1日或之後逗留期限屆滿的外傭，則不獲進一步延長。政府提醒僱主和外傭盡早商討有關聘請、續約或返回原居地安排，以免違反有關規定。

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