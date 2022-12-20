病人組織倡為免疫力不足者打抗體

免疫缺陷及洗腎者等

縱打疫苗難獲足夠抗體

聯盟指出，新冠病毒是透過刺突蛋白與人體細胞的ACE2受體結合感染人體，而長效抗體組合由兩種單株抗體組合而成，患者注射後，兩種單株抗體會同時和刺突蛋白結合，使新冠病毒不能與ACE2受體結合，達至預防作用。

港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅表示，長效抗體組合不像新冠疫苗般需誘發人體免疫系統製造抗體，而是直接透過注射抗體來提供保護。他引述《新英格蘭醫學期刊》的研究結果，指注射長效抗體組合6個月後，可降低感染風險達83%。

孔說，免疫力不足者無法對新冠疫苗產生足夠免疫反應，可致多種不利情况，包括降低疫苗效力、更易患上嚴重或致命疾病，可能長期感不適或需較長時間清除病毒，而長期感染或令新冠病毒變異。他強調患者應向主診醫生查詢，因應個人情况選擇合適預防及治療方案。

（新冠疫情）