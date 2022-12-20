孔繁毅倡元旦前撤限聚限桌返學快測 籲棄每日報個案數 報重症、住院、死亡足夠

【明報專訊】政府上周起撤銷市民掃描「安心出行」、撤銷疫苗通行證黃碼及進一步放寬入境檢疫安排，但月初宣布的一系列社交距離措施如食肆12人一枱等未再放寬，至下周三（28日）屆滿，而學生上學前快測、12人限聚令等仍維持。醫衛局本周或將公布新一輪社交距離措施安排，政府專家顧問孔繁毅與港大感染及傳染病中心總監何栢良均支持元旦前放寬措施，其中孔繁毅認為只需維持口罩令至明年3月，以及鼓勵市民打齊三針已足夠，其餘措施包括限聚令、限桌令及學生返學快測等均可廢除，亦認為當局毋須再公布每日陽性個案數字，只需公布重症、住院及死亡數字。
孔：只需口罩令至3月 續谷針
內地月初公布「新十條」放寬防疫，本港亦隨即宣布縮短新冠患者和密切接觸者的隔離和檢疫期，並於上周取消市民必須掃描安心出行、撤黃碼安排、減少定期核酸檢測的對象等。不過，12人限聚令、食肆最多12人一枱、酒吧每枱最多6人等仍維持。相對於12人限聚令，現時在團進團出安排下，旅行社在向旅議會登記後可獲豁免舉行不多於100人、並可進入餐廳用膳的旅行團。
本港昨公布單日新增14,520宗本地個案（見表）。孔繁毅向本報稱，政府毋須再公布每日個案數字，因現時有很多市民誤報漏報，數字早已不準確，目前只公布重症、住院及死亡數字便足夠，而感染新冠的死亡率愈來愈低，毋須再計算。
孔繁毅認為本港有空間放寬社交距離及防疫措施，例如12人限聚令、限枱令、入境者核酸及快測、學生上學前快測、污水檢測及大廈強檢等，全部可於元旦前撤銷，因這些措施對本地醫療系統而言沒有作用。他又認為醫院毋須再為無病徵的入院者驗新冠病毒，以節省人力，而密切接觸者亦毋須再隔離，可如常上班上學。
何栢良：內地當感冒 港勿差太遠
何栢良昨早在電台節目說，內地專家已建議將新冠肺炎改稱「新冠感冒」，認為現行社交距離措施成效已微乎其微。他說，現時內地對無病徵患者毋須做檢測，認為本港不能與內地差太遠，建議政府元旦前取消大廈強檢、學生快測、進入處所前量體溫等安排。他稱本港每日新冠個案數字當中很多屬輕症及無病徵，公布作用不大，建議集中公布病人住院及聞氧氣等重症數字已足夠。
立法會議員江玉歡亦促請政府進一步放寬社交距離措施，稱現已可廢除戶外口罩令、疫苗通、限聚令、污水檢測、大廈強檢安排。她認為要有效防疫，需重點保護老弱，惟現時社交距離措施無法對準有需要人群。
港鐵平安夜除夕再開通宵
另外，港鐵昨公布，本月平安夜及除夕夜會恢復通宵服務，方便市民外出度佳節。此乃自反修例風波及疫情爆發以來，相隔近4年復恢在喜慶節日提供通宵服務。本周四冬至當日，除機場快線及迪士尼線外，所有本地鐵路線將於下午開始加強服務。