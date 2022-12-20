孔繁毅倡元旦前撤限聚限桌返學快測 籲棄每日報個案數 報重症、住院、死亡足夠

孔：只需口罩令至3月 續谷針

內地月初公布「新十條」放寬防疫，本港亦隨即宣布縮短新冠患者和密切接觸者的隔離和檢疫期，並於上周取消市民必須掃描安心出行、撤黃碼安排、減少定期核酸檢測的對象等。不過，12人限聚令、食肆最多12人一枱、酒吧每枱最多6人等仍維持。相對於12人限聚令，現時在團進團出安排下，旅行社在向旅議會登記後可獲豁免舉行不多於100人、並可進入餐廳用膳的旅行團。

本港昨公布單日新增14,520宗本地個案（見表）。孔繁毅向本報稱，政府毋須再公布每日個案數字，因現時有很多市民誤報漏報，數字早已不準確，目前只公布重症、住院及死亡數字便足夠，而感染新冠的死亡率愈來愈低，毋須再計算。

孔繁毅認為本港有空間放寬社交距離及防疫措施，例如12人限聚令、限枱令、入境者核酸及快測、學生上學前快測、污水檢測及大廈強檢等，全部可於元旦前撤銷，因這些措施對本地醫療系統而言沒有作用。他又認為醫院毋須再為無病徵的入院者驗新冠病毒，以節省人力，而密切接觸者亦毋須再隔離，可如常上班上學。

何栢良：內地當感冒 港勿差太遠

何栢良昨早在電台節目說，內地專家已建議將新冠肺炎改稱「新冠感冒」，認為現行社交距離措施成效已微乎其微。他說，現時內地對無病徵患者毋須做檢測，認為本港不能與內地差太遠，建議政府元旦前取消大廈強檢、學生快測、進入處所前量體溫等安排。他稱本港每日新冠個案數字當中很多屬輕症及無病徵，公布作用不大，建議集中公布病人住院及聞氧氣等重症數字已足夠。

立法會議員江玉歡亦促請政府進一步放寬社交距離措施，稱現已可廢除戶外口罩令、疫苗通、限聚令、污水檢測、大廈強檢安排。她認為要有效防疫，需重點保護老弱，惟現時社交距離措施無法對準有需要人群。

港鐵平安夜除夕再開通宵

另外，港鐵昨公布，本月平安夜及除夕夜會恢復通宵服務，方便市民外出度佳節。此乃自反修例風波及疫情爆發以來，相隔近4年復恢在喜慶節日提供通宵服務。本周四冬至當日，除機場快線及迪士尼線外，所有本地鐵路線將於下午開始加強服務。

明報記者

（新冠疫情）