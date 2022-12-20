烏短片含黑紫荊旗 稱與52「國家」分享勝利

被問會否與烏交涉 政府發言人拒評

烏克蘭國防部在約1分鐘短片裏，感謝來自52個「國家」、逾2萬人為烏克蘭而戰，並感謝數以千計義工及政要名人在最黑暗時刻到訪，並在能力範圍內協助，形容「你們全都是英雄，我們會一同戰勝」。短片同時展示俄烏戰事照片，包括烏克蘭總統澤連斯基與歐盟委員會主席馮德萊恩、英國首相辛偉誠及法國總統馬克龍等政要會面，及荷李活女星安祖蓮娜祖莉到訪烏克蘭西部城市利沃夫等時刻。帖文又提及，烏克蘭形容每個合作伙伴的無價貢獻，意味彼此在爭取自由鬥爭中永遠的兄弟情誼。

本報記者昨在Google搜尋「香港區旗」和「Hong Kong Flag」字眼，圖片一欄均顯示正確紅色底的區旗，只有零星涉及2019年反修例事件的報道，有出現黑色底紫荊花旗幟。