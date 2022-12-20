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立會4新丁宣誓就職 與特首交流選舉經驗 「每帖都要報」 議員促選舉例與時並進

【明報專訊】日前立法會選舉委員會界別議員完成補選，4名當選人民建聯陳永光、中大工程學院副院長黃錦輝、新民黨何敬康及商湯科技香港公司尚海龍昨於立法會會議廳宣誓就職，由特首李家超監誓。隨後4名議員與李家超、立法會主席梁君彥等人舉行早餐會。選舉期間有候選人涉未按例呈交支持書惹爭議，議員在會後稱曾與李家超談及選舉法例，民建聯議員李慧琼希望可完善條例、與時並進，並稱特首對修例很正面，希望立法會達成共識，行政機關再研究。

選委界補選期間，有報道稱黃錦輝及尚海龍涉嫌未按規定刊登選舉廣告後在限期內提交有關支持者的支持同意書。另外，本報報道4月特首選舉期間，當時參選的李家超也遲交3份支持同意書。

李慧琼：李家超對修例很正面

李家超昨與新任議員早餐交流。被問到李在放寬申報選舉廣告同意書方面有什麼看法，與會的李慧琼稱沒詳談，只是分享意見，並提出鑑於現今互聯網應用，現時法例下每帖文都要申報，有候選人會因手機發文太方便而一時遺漏，認為法例要與時並進。

特首辦回應查詢時稱李家超與立法會主席及各新任議員聚會，就不同議題交流，包括聽取新議員分享選舉經歷，特首表示若議員就選舉安排或程序有建議，可向相關政策局反映。選舉事務處回應查詢時稱會總結完善選舉制度後所舉行的4場選舉經驗，研究優化各項安排，確保選舉在公平、公開及誠實情况下舉行，推動更人性化的安排。

昨日4名新當選議員輪流宣誓，其中黃錦輝將誓辭中的「據實聲明」讀成「確實聲明」，及於宣讀「盡忠職守」時未夠清晰，主持儀式的立法會秘書長陳維安要求他再宣讀，黃再宣誓時完整讀出誓辭並獲李家超接受。黃事後形容讀錯誓辭屬輕微錯誤，感謝陳維安指正。他指宣誓心情緊張，並已排練四五次，但真實情况與排練有別，讀錯感抱歉。

三問漏報 黃錦輝：為何要回應

黃亦說與李家超聚餐時討論選舉經驗，被問到有否提及李家超過往在特首選舉時亦曾遲報，黃說「冇，我哋傾下偈，咁認真做咩」。黃表明不會再回應早前漏報選舉同意書一事，他再被追問時亦重申「我咪講過話唔會（回應）囉」，當第三度被追問漏報是否疏忽、為何不回應時，黃錦輝反問「為何我要回應」。

在內地出生、成長的尚海龍昨以廣東話宣誓，被問到原因，他說自己是香港立法會議員，一定要以廣東話宣誓。至於會否加入其他政黨，他說暫時未有此想法。

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