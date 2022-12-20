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港聞二

50頃內毋須詳評 環署：仍須符城規無漏招

【明報專訊】現時《環境影響評估條例》條例「附表3」列明，研究範圍包括20公頃以上市區發展工程項目的工程技術可行性研究，須有環評報告。環境及生態局優化《條例》程序的4項措施中，包括更新《條例》內的指定工程項目清單，並建議50公頃以下項目毋須詳細環評，環保署助理署長（環境評估）曾世榮昨表示，50公頃以下項目多為住宅，一般不涉嚴重影響環境的大型工程，又說項目即使不在環評框架下，仍須合乎城規條例等，不存在「漏招」。

除設立中央環境數據庫等（見表1），當局的優化《條例》措施包括善用直接申請環境許可證的途徑，即增加申請的範疇，包括人造水道的活化工程、海底電訊電纜的敷設工程及批發市場等，把法定環評程序需時由7.5個月縮減至2.5個月。政府明年首季將就優化《條例》程序諮詢環境諮詢委員會，第二季提交立法會，先訂立後審議。

用舊環評須理據 或要求補察

政府在元朗攸壆路（錦繡花園旁）擬建「簡約公屋」，涉及后海灣1號或2號緩衝區，動工前須取得環境許可證。環保署副署長徐浩光表示，后海灣2014年曾做環評，當時報告允許發展兩至三層房屋項目並批准許可證，故簡約公屋可毋須再做環評研究，「慳咗好多時間」。

曾世榮表示，於直接申請環境許可證的途徑，項目負責人仍須提交相關工程項目資料，包括解釋沿用上一份環評報告的理據，講解工程內容與以往環評有否更新，當局會在考慮相關資料後審視之前的環評結果是否仍有效，需要時會要求補充實地生態考察，確認生態情况是否未變，才會批出許可證。

元朗簡約屋早年已評不重做

環團質疑生態或有變

長春社公共事務經理吳希文表示，涉及后海灣的環評已是8年前的報告，質疑生態狀况是否能完全比較，整個發展佈局亦有不同，「當年嗰份報告涉及嘅發展項目主要集中南邊」，憂慮現階段不做環評以調查最新生態狀况，或低估項目發展對生態影響，「係咪正正經經做一份環評會合適啲呢！」

相關字詞﹕簡約公屋 環境及生態局 環境影響評估條例

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