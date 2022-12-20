助一站式速獲資料 可模擬噪音影響 推數據庫等4措施 環評需時料減半

環保署早前向立法會環境事務委員會提交文件，匯報檢討環評程序進度，提出4項建議，包括建立中央環境數據庫、更新《環境影響評估條例》指定工程項目清單、更新技術評估要求及善用直接申請環境許可證的途徑。

含空氣質素水文噪音資料

中央環境數據庫由環保署斥資約300萬元、用一年開發，是本港首個擁有整體環境資源和環評資料的地理資訊系統，集合環評報告中與各種環境和生態相關的基線調查數據，包括空氣質素、水文、水質及交通噪音等資料，以及未來數十年的模型，數據庫亦提供工具分析初步環境及模擬噪音，設計對環境最有利的初步建造方案，例如比較兩條擬建道路於不同走線下所影響的人口及物種等。不過，環保署強調上述初步報告不可取代環評。

環境信息庫公開大眾

智慧工具只供倡議人

該數據庫的「道路交通噪音初步評估應用程式」預載地理空間和交通基建等數據，使用者可快捷地初步計算道路交通噪音水平，加快識別新發展項目潛在噪音影響，減少準備不同噪音緩解方案模型的時間。「建築噪音影響評估應用程式」則預載地理空間數據、較寧靜施工方法及低噪音施工設備資料庫，節省建築噪音影響評估所需時間。

環保署稱，現時會先將一般環境信息開放公眾查閱，同時使用該數據庫的人數上限為150；智慧環境分析及噪音模擬工具，現只開放予工程項目倡議人及其顧問公司，並會控制不超過50人同時使用。署方稱，環評顧問可查找、下載和使用可用的數據集建模或調查，減少環評需時並確保環評質量。

首席環境保護主任（市區評估）張展華表示，數據庫有助項目倡議人及顧問公司快速獲得數據，他們以往需在不同部門網站自行尋找相關資料，現可透過一站式的中央數據庫檢視相關資料。他稱數據庫包含過往20多年、近300個環評資料，讓大學用於學術科研，公眾可查閱普通資料，當局亦會確保數據更新。環保署副署長徐浩光稱，開放中央數據庫是最有效壓縮環評時間的方法，預計所節省時間中，三分之二來自數據庫的便利。

環團稱有助 倡勿依賴續評估

長春社公共事務經理吳希文認為，當局建立中央數據庫「出發點係好」，可提供不同環境的基線資料供公眾參考，有助公眾、學術研究及顧問公司作研究之用。至於環評功能方面，他期望當局不會只單靠數據庫「當交足功課」，生態評估等仍需進行，「你𠵱家有晒呢啲基線資料，唔代表掌握晒最新生態狀况」，認為當局要清晰向顧問公司提醒有關資料準確度，「呢個（數據庫）唔係可以搬字過紙」。