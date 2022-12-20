港聞

港聞二

編輯涉藏雷射筆被控 盤問下警稱忘記從哪手掉下

【明報專訊】2019年男編輯涉攜有雷射筆等，事隔近3年被控在公眾地方管有攻擊性武器，他不認罪，昨在九龍城裁判法院受審。警員稱制服被告糾纏間雷射筆「碌落地下」，但忘記從被告哪隻手掉下來。

被告唐健豐（26歲）報稱編輯，被控於2019年9月8日，在旺角快富街及彌敦道一帶的公眾地方無合法權限或合理辯解，而管有兩個能發出雷射光束的裝置、一把雨傘和一支行山杖。辯方爭議證物連貫性不完整。

稱與被告糾纏時雷射筆「碌落地」

駐守水警總區的警員梁淇鋒稱，收到指示有人非法集會和有「暴徒攻擊警署」，涉及200多人。梁於當晚11時44分到場，沿彌敦道向太子推進，現場有數十人，連同被告在內的小部分人迎面跑向他，有人左轉跑入快富街，他遂加快腳步追上，命令他們「不要走」。梁稱其間被告戴過濾式呼吸器、拿藍色長傘逃跑，梁見狀上前逼他到牆角，惟被告「手舞足蹈」掙扎、拒絕合作。梁將被告制服伏卧在地上，糾纏之間一支雷射筆「碌落地下」，但梁忘記筆是從被告哪一隻手跌下來。梁以非法集結罪拘捕被告後，將他交予同僚處理。

辯方盤問下，梁表示不確定警方有否設置防線，有途人循不同街道轉入快富街，梁同意大部分人背着自己跑走。梁又稱不記得和被告糾纏情况，只能說對方沒有襲擊他。

【案件編號：KCCC 1542/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕九龍城裁判法院 編輯 雷射筆 在公眾地方管有攻擊性武器罪 旺角警署

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