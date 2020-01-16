557篇立場文 控方指最少6涉煽動 辯方指主觀篩選斷章取義 終止聆訊申請周四裁決

審訊押後至本周四（22日）主審法官郭偉健裁定是否接納辯方的永久終止聆訊申請。

案件開審後才翻出557篇文章，辯方因而申請永久終止聆訊。控方欲呈遞新增文章列表，分為4個類別及以熒光標示涉煽動文章，讓法庭毋須讀畢文章，亦可顯示涉煽動文章的觀看次數明顯較其他文章多，「證明平台嘅受眾係邊類人」。

控：銷毁沒價值資料 不懷惡意非失當

控方又解釋文章涉4個類別，即《港區國安法》、35+初選案、前立場新聞採訪主任林彥邦、英國分部，並指立場網站在拘捕初選案被告後，「同一時間推幾篇文章，去煽動人哋話呢個拘捕唔啱嘅」，若控方一早掌握上述文章，可闡述被告發布文章的鋪排，「加強個煽動性」。

此外，林彥邦與本案被告林紹桐屬同組別，同是組別主管，可引證林紹桐是否知悉林彥邦發表文章；至於涉英國分部的文章，控方認為皆與反修例運動有關，具特定立場及煽動性，支持控方指控立場新聞是政治平台，在英「擴張版圖」。

辯：涉煽動否 不靠警一己之見

官同意由法庭裁決 藉陳辭指出涉嫌文章

辯方則反駁，文章是否具煽動成分，僅製作列表的偵緝警員劉家倫（音譯）的一己之見，他更非專家證人，不能依賴作證；至於文章的分類，辯方舉例在國安法生效前後，各大傳媒無一不談論國安法，單憑列出一堆文章談國安法，「證案價值係零」。主審法官郭偉健認同應由法庭決定文章是否有煽動成分，但控方仍可採納警員的意見，陳辭指出哪些屬煽動文章。辯方又指現時已無法掌握警方檢視了多少文章，質疑警方國安處作為「咁嚴謹嘅部門」，不接受警員認為他們主觀篩選出煽動文章後，不會有人覆檢，故銷毁其餘文章，冀法庭勿對警員供辭「照單全收」。

辯方續以控告一本書籍是否煽動刊物為例，指最佳方法是閱讀整本書，以免斷章取義，惟法庭已無法取回所有立場文章審視，警員更在經考量下刪除文章，檢視過的文章總數及篩選過程，辯方皆「蒙在鼓裏」，令被告無法接受公平審訊。

控方反駁，控方已抽取17篇完整的文章提控，現時更掌握達587篇文章，可供法庭合理推斷是否煽動文章；而警方檢視文章源於情報指部分立場文章將下架，須在兩天內檢視大量文章，當時難料會控告誰，或網站會停運，難以判斷手上材料是否與案相關，形容辯方的取證標準是「苛求」。不過辯方質疑篩選文章明顯是調查過程，目標明顯指向「立場新聞」，對於控方的辯解「我覺得好驚訝」。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）