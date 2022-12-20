踏穿酒店大堂天花 修滲水工人墮8米傷 半天吊5分鐘 客人目擊尖叫

職員地面放軟墊 工人壓毁聖誕裝飾

事發昨午3時許，25歲姓鍾男工人在酒店大堂天花上方工作時，從約8米高墮下大堂受傷，仍然清醒。接報到場的救護員即場為他急救，再由救護車送院。警方事後到場調查，初步相信工人當時正做測試工程，站在密封天花上方金屬支架上工作，疑失足誤踏天花，壓穿一個約半平方米破洞墮下，案件列作工業意外處理。

一名目睹事發經過的女顧客向本報記者說，當時正與朋友坐在酒店大堂咖啡廳用膳，突然聽到一聲巨響，其後見附近扶手電梯上方天花板有灰泥崩塌，破了一個大洞，一名男子下半身在洞口下方「吊吊揈」，雙手緊握天花上方支架，不斷呼叫「救命」。在場顧客及職員見狀均顯得驚慌失措，其後有職員將多個軟墊放在地面，並暫停扶手電梯運作。

目擊者：個天花好似好薄

該女顧客續稱，沒見工人身上綁有安全帶，他「半天吊」近5分鐘，最終疑體力不支墮下大堂，壓毁部分聖誕木屋裝飾。事後有職員用屏風將傷者及現場遮擋，並叫顧客不要上前。

女顧客憶及當時情况仍心有餘悸，「我朋友被嚇到喊，𠵱家講起都震，冇諗過佢咁樣甩咗個天花，個天花好似好薄」。