訂閱網媒豁免 學者倡列明不論立場

宗教同業籌募團購皆豁免

在長達19頁的諮詢文件中，當局羅列4類與眾籌性質不同的活動，包括宗教團體針對其信眾，就宗教理由為作出的捐款呼籲，例如定期奉獻等；認可組織就行業從業員的福利及需要而籌募經費活動；現成商品或服務的買賣，即使該買賣可在線上進行，或涉及募集個人款項作團購；以訂閱或打賞方式賺取收入的線上媒體商業活動等。

呂秉權說，線上媒體的豁免是作為自由和開放國際城市應有的標準，當局應容許媒體以各自靈活方式經營，包括對政府較多批評的媒體在內。他說，以訂閱方式經營網媒屬普遍做法，而網上訂閱媒體屬個人興趣和選擇，本身就不應列入規管範疇，否則「眾籌」定義涵蓋太廣。

陳凱欣籲定義眾籌 江玉歡促列審批準則

本港近年興起網媒提供免費新聞等資訊，再另外收取捐款人的資金維持營運，惟諮詢文件未有清晰界定是否屬規管範圍，立法會議員陳凱欣認為該經營方式「未必是（眾籌）」。她建議政府立法時須清晰定義眾籌，「於我的理解而言，眾籌是為一個目的向公眾籌款」，但每人的理解或有差異。她說，如服務涉及違反國家安全罪行，可用《港區國安法》等處理，不用特意藉今次立法規管。

至於當局建議為社會上普遍認可、具豐富籌款活動經驗、且紀錄優良的籌款人制定簡易程序，增加行政效率及減輕籌款人負擔。立法會議員江玉歡認為，在「法律面前，人人平等」原則下，任何形式的眾籌活動均須受規管，不論是否涉政治目的，且審批準則要清晰具體列出，否則予人優待或偏幫某些組織之感，有違公平原則。