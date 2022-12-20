境外眾籌涉港擬同規管 倘非法 捐款亦負刑責

財庫局表示，現時香港沒有一套清晰制度規管愈趨盛行的網上眾籌活動，相關建議旨在建立完備制度，提升公眾對參與合法、正當眾籌活動的信心，防範不法之徒藉眾籌名義從事詐騙、損害公眾利益或危害公眾以至國家安全等違法行為。諮詢為期3個月，至明年3月20日屆滿。

合理相信威脅公益國安屬違法

諮詢文件共19頁，內容涵蓋眾籌定義、眾籌辦職能、對籌款人及眾籌平台的規定及要求等。文件建議由政府成立眾籌辦，審批及登記眾籌活動、建立資料庫讓公眾查閱等。針對眾籌申請者背景，文件建議由眾籌辦向曾干犯欺詐、洗黑錢、危害公共安全及國家安全等罪行的籌款人設附加條款，若其發起眾籌獲批，要定期交代資金籌集進度、用途等，確保不再干犯危害國安等行為。

文件列明多個屬違法眾籌的情况，包括未經申請即發布舉行、已申請但未獲同意通知就舉行、接獲活動禁止令但仍舉行，「眾籌辦及相關執法部門有合理理由相信活動對公共利益、公共安全或國家安全構成威脅」等。當局建議針對非法眾籌，除處理資金及協助活動的人外，捐款人亦需負刑責，超過某一捐款水平則要採用「實名制」。

江玉歡：現法已涉洗錢國安 過度規管違眾籌原意

江玉歡表示，網上資訊未必足夠，捐款人未必清楚相關機構使用款項情况，或會擔心負上刑責而卻步，從而窒礙小型機構或知名度較低的非牟利組織眾籌。她認為，即使涉及洗黑錢，甚至是違反國安行為，當局可用其他法例規管，未必需要涵蓋在規管眾籌上。她說眾籌原意是容許社會以另一個渠道，在較自由空間下籌集資金，屬較新興、近年不斷演變的產物，部分國家甚至推出行為守則指引，促進眾籌更順利進行，若本港反過來要規管，在保障眾籌自由度和規管兩者間要拿揑好，否則有違眾籌原意。

陳凱欣倡設編號 助辨活動合法否

陳凱欣表示，相信政府立法原意是避免有人以捐款名義作違法行為，但政府在考慮捐款者亦要負刑責時，要有足夠措施助市民分辨活動是否合法。她建議為已登記眾籌分配編號或二維碼，方便市民核實，在立法後要有適當過渡期，教育市民相關措施。她又說，部分眾籌活動或原先獲批，後來才被認為屬違法，「政府亦是在後來才知道，捐款時市民亦未必會知道」，認為政府要有措施保障市民免誤墮法網。

當局建議規管的眾籌包括香港以外地方發起的活動，並為眾籌平台設登記制，經營平台者須指定至少一名在港擁有實體地址的代表。江玉歡認為當局要考慮立法可行性，假如涉嫌違法的機構在外地，而本港與相關地區沒有引渡機制下，擔心當局未必能有效控制和監管。