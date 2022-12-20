灣區手記：全民「楊過」 ／文：尚東美

解除防封不等於疫情不存在，不過不少人卻將兩者畫上等號。確實不用全民強檢後，廣州每日確診數是大幅減少，但這不代表病毒消失，而是沒有測出來而已。有趣的是，自從防疫鬆綁，身邊反而多了認識的人先後「中招」，且不約而同在病發初期問了同一問題：「哪裏有核酸？」

其實今年3月，國務院批准多間藥企的快測包銷售，當時也曾以為自測時代降臨，但媒體追訪一輪後便不了了之；現在核酸站撤了，快測包又重新進入市民眼球，相關新聞又多了，果然很快朋友圈上再看不到健康碼紅了的圖片，取而代之是一幅幅自測結果的截圖。

事實上，心水清的網民早已看出防疫措施退場後的端倪，「以後街上都是楊（陽）過」、「好番了便是他爹楊康（復）」、「二次確診不就是王重陽？」還有人羨慕郭襄，因為「一輩子沒有楊（陽）過」。不過倒有一網民的留言最為貼切：「三年抗疫結束，我們終於迎來新冠大擴散。」

文：尚東美