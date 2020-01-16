大灣區GBA新聞：與中科院深圳先進技術研究院合作 理大啟「雙城培養」博士後新模式

明報記者 林迎

中國科學院深圳先進技術研究院與香港理工大學上月底簽署聯合招收培養博士後項目合作備忘錄，並向即將加入的博士後候選人肖林霞頒發意向書。此次合作開啟港澳和內地聯合培養博士後的新模式，突破過去內地選派博士後到港澳院校全程培養的舊制度，實現博士後「雙城培養」、資歷獲兩地認可。

廣東省人力資源和社會保障廳二級巡視員魏建文表示，深圳此舉對接港澳和內地博士後制度，將進一步促進港澳青年人才融入國家發展大局，提升深港澳產學研合作水平。深圳市人力資源保障局相關負責人稱，未來將推動其他設有博士後工作站的單位與港澳高校合作，聯合招收、培養博士後。

深圳首設面向博士後投資基金

聚焦半導體等產業

同時，深圳市博士後聯誼會和深圳中科先進產業私募股權基金管理公司亦簽訂《深圳市博士博士後創新創業投資基金合作協議》，推出深圳市重點面向博士後的首個投資基金。基金計劃總規模5億元（人民幣，下同），主要面向深圳市或有意向落戶深圳市、有博士或博士後參與的創新創業項目，重點聚焦半導體與集成電路、智能傳感器、新材料等產業。

港大經管學院深圳校區開幕招生

恒生大學前海南沙設中心

此外，香港大學經管學院深圳校區上月12日開幕，該校區設於福田區廣電金融中心內，共8層，當中第一層特意仿照港大紅牆及花階磚的裝修。工作人員稱，港大經管學院深圳校區去年開始招生，現在已有學生上課，今年招生工作9月已開始，會持續到明年3月。香港大學經管學院院長蔡洪濱表示，希望將此作為基地，打造深港兩地教學融合、產研融合、人才互通等合作交流樣板。深圳市和香港大學去年9月曾簽署辦學備忘錄，計劃共建香港大學（深圳），選址位於南山西麗，目前仍在籌建中。

香港恒生大學亦於上月宣布，於深圳前海和廣州南沙設立「香港恒生大學中心」。恒生大學獲得深圳市人工智慧產業協會及愛永星辰生命健康集團的贊助支持，分別無償借出前海的深港青年夢工場及南沙生態產業園部分場地，作教學和研究活動，有助師生於大灣區發展。

深圳中大與和睦家醫院教學協作

而本月1日，香港中文大學（深圳）與深圳和睦家醫院簽署戰略合作備忘錄，雙方將建立教學協作關係。新風天域公司創始人兼行政總裁、和睦家醫療行政總裁吳啟楠表示，目前已開始部分醫療資源分享，香港中文大學（深圳）可以安排醫生專家於深圳和睦家醫院駐診，而深圳和睦家的專科醫療團隊亦可加入香港中文大學（深圳）的各項醫療科研項目、學術及人才交流、臨牀研究等多項國際化醫療服務創新平台。雙方還將探索在深圳展開國際化模式醫學專科學院等合作，逐步展開各項臨牀專科培訓，提高大灣區醫療專業能力及服務水平。