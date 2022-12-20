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美斯盼續享受足球 拒急流勇退 史卡朗尼籲戰下屆世盃 比利：馬拉當拿為奪冠高興

【明報專訊】美斯昨在卡塔爾圓夢，首度領阿根廷贏得世界盃，兼再次贏得代表賽事最佳球員的世界盃金球獎。他賽後稱生涯已無憾，但想以世界冠軍名義，繼續享受球賽，拒絕急流勇退。主帥史卡朗尼表明4年後的美洲世盃，會為對方虛位以待。巴西上代球王比利亦化干戈為玉帛，指已故的馬拉當拿在天之靈，也會為「藍白兵團」今次的成就而高興。

35歲的美斯今屆第五度出戰世界盃，個人貢獻7入球3助攻，佔全隊入球三分之二，力壓入8球的法國隊金靴獎得主基利安麥巴比及克羅地亞隊的莫迪歷，繼2014年後再獲世盃金球獎殊榮。美斯在球會賽獲獎無數，但來到近兩年，才先後捧起美洲盃及世界盃。外間關注他會否急流勇退，但他說：「我當然想以此作結，因為已無法要求更多了……我仍然喜歡足球，享受在國家隊的時光，還想以世界冠軍球員身分多踢一些比賽。」

美斯第9人奪3大獎 巴迪斯圖達喜極而泣

阿根廷隊需至明年3月的下屆世盃外圍賽，才會首次穿起3粒星隊章球衣比賽，下一項大賽會是後年夏季的美洲國家盃。儘管4年後的由美國、加拿大和墨西哥合辦的世盃上演時，美斯將年屆39歲，但史卡朗尼表明希望對方續為國家隊貢獻。他說：「我們下屆世盃會先預留他的位置，他最有資格去決定自己的生涯，包括要不要繼續代表阿根廷出賽。」事實上，美斯已成為歷來第9個獲得世盃、歐聯及金球獎的球員，之前的8人是英格蘭的卜比查爾頓、德國（前西德）的碧根鮑華、梅拿、意大利的羅斯、法國的施丹、巴西的李華度、朗拿甸奴和卡卡。

美斯是國際賽上陣最多的南美洲球員，昨晨對法國隊的決賽是其第172次替「潘帕斯雄鷹」披甲，累積攻入98球則排史上第3。至於在阿根廷入榜排次席的名宿「巴迪高」巴迪斯圖達，則在電視台擔任嘉賓評述時，目睹國家隊相隔36年再度稱雄世盃後喜極而泣，已53歲的他說：「這令人印象難忘。每個人都想阿根廷奪標，這是你可以感受到的。我為美斯和阿根廷這個國家而高興。對不起，我實在激動得不能自已，現在無言以對。」

阿根廷總統社交網道賀

至於不像法國總統馬克龍般高調前往卡塔爾為法軍打氣，卻留在家人觀看直播的阿根廷總費爾南德斯（阿根廷總統），則在社交網站留言：「永遠在一起，永遠團結。我們是世界冠軍。沒有更多的話了。謝謝，阿根廷。」此外，阿根廷近年通貨膨脹嚴重，人民生活困苦，故此有球迷指出國家隊的成就可令他們獲得一些生趣，惟長遠而言，他們仍會是不安地生活下去。

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