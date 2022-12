【明報專訊】立法會噚日補選,選出4名選委會界別議員,其中民建聯中醫師陳永光以大熱姿態勝出,選舉後就喺黨主席李慧琼帶領下見傳媒,其間有傳媒以英文問到,陳永光進入立法會後會有咩抱負(What is your aspiration after entering the Legislative Council?),當時企喺佢兩旁嘅李慧琼同議員周浩鼎聞言就同陳永光咬耳仔,之後二人分別以英文回應提問,指陳永光有中醫背景,未來會喺呢方面推廣,其間陳永光冇講過一句英文。