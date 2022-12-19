獄外擄人案 葉劉：懲教員應更進取救人 葛珮帆：片段不全指摘欠公道

據了解，被捕4人均有黑社會和勝和背景，女事主曾以中介身分協助其中一名37歲被捕男子將50萬元滙至內地，惟該不明來歷款項未有轉至指定地點，因得悉女事主會到赤柱監獄探監，遂糾黨守候將她擄走，企圖脅迫交待滙款去向。

涉內地匯款 警：疑犯守候兩小時

西區警區刑事部總督察黃宇徽表示，警方根據市民提供的涉案車輛資料、逃走路線及疑犯外形等資訊，衝鋒隊及機動部隊在事發15分鐘後，於約10公里外的黃竹坑道截獲該客貨車救出事主，並拘捕16歲少女及3名17至37歲男子，他們涉嫌非法禁錮、襲擊致他人造成身體傷害、普通襲擊及危險駕駛等罪。警方相信他們已在監獄外守候約兩小時。初步調查顯示，被捕人與事主認識超過一年，事涉數十萬元金錢糾紛，將遁資金來源、性質等方向調查。

被問及懲教人員是否反應緩慢，黃宇徽稱市民不宜妄判，「你好難以第三者事後的情况量度一個人嗰陣應該做啲咩、唔應該做啲咩」。事件中遇襲的市民及制止時被車撞傷的懲教員，檢查後均毋須送院。

葉劉淑儀出席立法會選委會界別補選時回應事件，稱「我都睇到電視片段，因明顯唔係打架，係綁架，雖然懲教人員職能唔同警察，但我覺得佢哋應該更進取幫助嗰位女士，唔好畀佢綁上車」。葛珮帆表示，一名懲教人員阻止擄走事主時被客貨車撞傷，另一懲教人員其後將相關資料給予警方，市民、懲教人員及警方合作協助拯救事主，各方均值得表揚；單憑照片或片段，一般不能反映事實全部，對於有人指摘懲教人員未盡全力拯救，並不公道。