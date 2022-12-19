精進涉兩宗奪命工傷 勞處特別巡查3日 檢控21宗

另發55張敦促改善通知書

「精進建築工程有限公司」屬興聯集團旗下的承建商，負責的油塘東源街8號地盤上周三有工字鐵塌下，壓斃一名55歲男工人；興聯另一子公司「精進建築有限公司」負責的秀茂坪安達臣道地盤，今年9月亦發生天秤意外，釀成3死6傷。

就油塘工業意外，政府上周發稿表示，上周四起展開特別行動，巡查有關承建商全港建築地盤，全方位檢視其安全工作系統，若發現違例事項，會依法處理。政府昨再發稿，表示一連3日行動巡查包括承建商有否為高空工作做足安全措施、工人有否適當穿戴個人防護裝備、工地有否潛在危險、機械操作是否安全等，並向相關者錄取口供。

倘明顯觸犯職安例 不予警告檢控

據政府新聞處昨發放片段，馮浩賢表示，對巡查期間發現的問題，處方可能發出停工通知書或警告，要求承建商立刻改善；若問題明顯觸犯職安健條例，部門會發傳票，不予警告檢控。馮又表示，除全港巡查，處方也會向所有持份者發出「系統性」的安全警示，同時加強宣傳，提醒所有僱主和僱員注意工作安全。馮強調，零容忍工作意外，高度關注近日接連發生的奪命工傷，對所有死者家屬致以慰問。