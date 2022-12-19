港聞

港聞二

精進涉兩宗奪命工傷 勞處特別巡查3日 檢控21宗

【明報專訊】本港近期接連發生致命工業意外，承建商「精進建築」相關公司涉及兩宗意外，共4名工人身亡。勞工處日前發起特別行動，巡查相關承建商位於全港的建築地盤。政府表示，勞工處過去3日共巡查13個有關承建商的建築地盤，發出55張敦促改善通知書和21宗檢控，勞工處副處長馮浩賢強調，對工作意外零容忍。

另發55張敦促改善通知書

「精進建築工程有限公司」屬興聯集團旗下的承建商，負責的油塘東源街8號地盤上周三有工字鐵塌下，壓斃一名55歲男工人；興聯另一子公司「精進建築有限公司」負責的秀茂坪安達臣道地盤，今年9月亦發生天秤意外，釀成3死6傷。

就油塘工業意外，政府上周發稿表示，上周四起展開特別行動，巡查有關承建商全港建築地盤，全方位檢視其安全工作系統，若發現違例事項，會依法處理。政府昨再發稿，表示一連3日行動巡查包括承建商有否為高空工作做足安全措施、工人有否適當穿戴個人防護裝備、工地有否潛在危險、機械操作是否安全等，並向相關者錄取口供。

倘明顯觸犯職安例 不予警告檢控

據政府新聞處昨發放片段，馮浩賢表示，對巡查期間發現的問題，處方可能發出停工通知書或警告，要求承建商立刻改善；若問題明顯觸犯職安健條例，部門會發傳票，不予警告檢控。馮又表示，除全港巡查，處方也會向所有持份者發出「系統性」的安全警示，同時加強宣傳，提醒所有僱主和僱員注意工作安全。馮強調，零容忍工作意外，高度關注近日接連發生的奪命工傷，對所有死者家屬致以慰問。

相關字詞﹕工業意外

上 / 下一篇新聞

西西逝世 享年85 這樣書寫我城的女子
西西逝世 享年85 這樣書寫我城的女子
2020年訪問：年輕人不欠我們什麼，我們欠他們一個理想社會
2020年訪問：年輕人不欠我們什麼，我們欠他們一個理想社會
工聯會再受挫 補選落敗失一席 新民黨何敬康勝選 民建聯中醫陳永光最多票
工聯會再受挫 補選落敗失一席 新民黨何敬康勝選 民建聯中醫陳永光最多票
涉未按例呈支持書 同當選 黃錦輝拒回應憂投訴否 尚海龍：自己簽予自己不好
涉未按例呈支持書 同當選 黃錦輝拒回應憂投訴否 尚海龍：自己簽予自己不好
南生圍荒廢20年魚塘 養「大碼」白蝦 年輕人承租 生態友善飼養 組織：緩衝區不代表無生態價值
南生圍荒廢20年魚塘 養「大碼」白蝦 年輕人承租 生態友善飼養 組織：緩衝區不代表無生態價值
北都研濕地保育公園 涵蓋南生圍以南魚塘
北都研濕地保育公園 涵蓋南生圍以南魚塘
新華社：盧寵茂盼港納內地器官分配共享系統
新華社：盧寵茂盼港納內地器官分配共享系統
單車節寒風吹 賽程縮剩三隧一橋 不上青馬汀九橋 起點圍板吹倒打中車手
單車節寒風吹 賽程縮剩三隧一橋 不上青馬汀九橋 起點圍板吹倒打中車手
今年無「國際」項目 賽會：明年會多外國選手
今年無「國際」項目 賽會：明年會多外國選手
昨增1.6萬宗 張舉能染疫隔離
昨增1.6萬宗 張舉能染疫隔離
30粒裝必理痛網店售近400元 藥劑師：毋須特定牌子
30粒裝必理痛網店售近400元 藥劑師：毋須特定牌子
林鄭曾稱應睇到 東奧轉播費無披露 體藝基金蝕3.5億 會計報告不提奧運
林鄭曾稱應睇到 東奧轉播費無披露 體藝基金蝕3.5億 會計報告不提奧運
私家車失控撼柱 乘客不治司機被捕
私家車失控撼柱 乘客不治司機被捕
烏裔少年倒斃賓館 兩男涉販毒疏忽看管
烏裔少年倒斃賓館 兩男涉販毒疏忽看管
獄外擄人案 葉劉：懲教員應更進取救人 葛珮帆：片段不全指摘欠公道
獄外擄人案 葉劉：懲教員應更進取救人 葛珮帆：片段不全指摘欠公道
大灣區GBA新聞：深圳14號線啟用 坪山40分鐘達市中心 崗廈北站「深圳之眼」成打卡熱點
大灣區GBA新聞：深圳14號線啟用 坪山40分鐘達市中心 崗廈北站「深圳之眼」成打卡熱點
大灣區GBA新聞：地下空間「地上化」 日光灑進地鐵站
大灣區GBA新聞：地下空間「地上化」 日光灑進地鐵站
貨車「無溫差」同區集運送外賣 收費料可比現時大型外賣平台低一半
貨車「無溫差」同區集運送外賣 收費料可比現時大型外賣平台低一半
屋苑管理公司：較屬意集運模式
屋苑管理公司：較屬意集運模式
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】卜國明Full Gear單車裝去投票
【Emily】卜國明Full Gear單車裝去投票
【Emily】傳媒英文問勝選陳永光 慧琼阿鼎代答
【Emily】傳媒英文問勝選陳永光 慧琼阿鼎代答
【Emily】繼10月齊落水 鄭、容、姚3議員再合體踩車
【Emily】繼10月齊落水 鄭、容、姚3議員再合體踩車
【Emily】「人在家便在」 胡志偉團隊賣應節卡揮春籌款
【Emily】「人在家便在」 胡志偉團隊賣應節卡揮春籌款
【Emily】早年隨田二少過檔 蘇嘉雯重回新民黨
【Emily】早年隨田二少過檔 蘇嘉雯重回新民黨