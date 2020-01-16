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30粒裝必理痛網店售近400元 藥劑師：毋須特定牌子

【明報專訊】市面「必理痛」缺貨持續，近日獨立藥房亦告急，亦有網店疑炒賣。本報昨搜尋網購平台HKTVmall，多間網店高價供應必理痛，「特效必理痛30粒」及「必理痛特強傷風感冒丸32粒」售價均至395元，與缺貨商號分別標示的最低價85元和102.9元相比，貴逾3.6倍及2.8倍。藥劑師稱撲熱息痛成分止痛退燒藥普遍，毋須某一特定牌子。

本報昨電郵查詢HKTVmall是否留意到炒賣、平台有否機制規管售價，至截稿前未獲回覆。百佳、屈臣氏、萬寧3間網店必理痛產品，除「經痛配方」及「滲透止痛貼」，其餘缺貨；網店「士多」只有「滲透止痛貼」及傷風感冒熱飲冲劑。

港九藥房總商會副理事長張德榮說，必理痛缺貨持續逾周，其藥房4至5日前售罄，大部分客人自用，但有兩三成則打算寄藥返內地。張稱自第五波起必理痛供應一直不穩，最近一次供貨是三四周前，數量僅及以往五分之一，未知何時恢復供應，不過同類含撲熱息痛的止痛藥供應仍穩定。

公院用本地產止痛藥 供應沒問題

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，公院處方含撲熱息痛的止痛藥，多是本地藥廠生產的非原廠藥，供應沒問題。撲熱息痛普遍用於止痛退燒，副作用少，安全度較高，由於該成分專利期已過，有多間非原廠製造，本港多間藥廠都有生產，建議市民可改購其他沒缺貨品牌。崔又提醒，不要同時服用不同牌子卻含同樣成分的藥物，避免雙重劑量，切勿購買散裝藥或只有「一排排」的包裝藥。市民如有疑問可到衛生署藥物辦公室網頁搜尋藥名，看是否在註冊名單。

至於寄藥返內地，按《進出口條例》，須有工貿署長授權衛生署簽發許可證。

（新冠疫情）

相關字詞﹕炒賣藥物 止痛藥 必理痛

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