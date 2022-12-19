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昨增1.6萬宗 張舉能染疫隔離

【明報專訊】本港新冠個案續徘徊萬宗以上，昨公布單日新增約1.5萬宗本地陽性個案，死亡個案則新增40宗，是4月中以來最多。司法機構昨公布，終審法院首席法官張舉能染疫；另政府公布，勞工及福利局常任秘書長劉焱的一名同住家人感染新冠病毒，劉正接受家居檢疫。

司法機構昨表示，張舉能對新冠病毒快速抗原測試呈陽性，正按衛生防護中心指引接受隔離，他最後上班日為上周五（16日），最近沒外遊，工作時有戴口罩，並每日快速抗原測試。至於正在家居檢疫的劉焱，有定期接受新冠病毒核酸測試和快速抗原測試，前日快測結果為陰性。

多7校現個案 各一班停課一周

本港昨公布新增16,023宗新冠陽性個案，其中15,147宗屬本地病例，較前日公布微升，其餘876宗為輸入個案。本地院舍疫情持續，昨多18間安老院舍及9間殘疾人士院舍有新增個案，涉及28名院友及9名員工，染疫員工全部來自安老院舍。學校方面，昨公布多7間學校有新增感染，分別來自一間幼稚園/幼兒中心、2間小學、3間中學及一間特殊學校，各有一個班別要停課一周。

另外，新冠疫苗第五針上周五起提供接種，據政府「新冠疫苗接種資料概覽」網頁，截至昨日有6591人已打第五針，較前日多1077人接種，當中955人選擇復必泰二價疫苗、115人接種科興，7人接種復必泰原始株。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情 勞工及福利局 劉焱 司法機構 張舉能 本地疫情

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