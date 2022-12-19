今年無「國際」項目 賽會：明年會多外國選手

「亞洲車神」黃金寶昨參加非競賽的30公里項目，他形容香港單車文化愈來愈好，車手技術一直進步，樂見香港疫情後再有大型單車活動，讓大家感受歡樂氣氛。對於新加坡10月底舉辦國際環法單車新加坡繞圈賽，邀請多名外國知名單車手參加，黃金寶說香港絕對能舉辦國際單車賽，以往亦舉辦過場地單車世界盃，也舉辦大型公路單車賽事，相信會有不同單位及企業支持。

李家超：大型活動復辦 港重返世界舞台

大會昨午在尖沙嘴市政局百周年紀念花園舉行頒獎禮，特首李家超與文化體育及旅遊局長楊潤雄均有出席，李家超致辭時稱，香港逐步恢復舉辦多項大型活動，顯示香港已重返世界舞台，除了單車節，旅發局將繼續舉辦多項大型盛事；李又說政府過去一周大幅放寬防疫限制，撤銷「黃碼」，沒染疫的入境旅客抵埗後可即參與所有正常活動毋須掃安心出行，認為市民「大致上開心了」。

新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯表示，過去數年香港奮勇抗疫，各選手正正提醒大家，比賽路程再長也總會到達終點；他說樂見政府近日取消多項防疫措施，積極推動旅遊業，重新打開旅遊大門，重返國際舞台。

（新冠疫情）