單車節寒風吹 賽程縮剩三隧一橋 不上青馬汀九橋 起點圍板吹倒打中車手

5000人報名4000人出席 部分長者憂不適退出

「新鴻基地產香港單車節」由旅發局主辦，設「50公里組」及「30公里組」供公眾報名參與，起步點位於尖東帝國中心對出梳士巴利道，其中50公里組有2800多人報名，昨晨率先於5時20分起步，大會以流水式安排單車手起步。約5時40分，起點一排圍板及鐵馬突被強風吹倒，其中一塊圍板擊中一名單車手，連人帶板移前數米，在車群一旁停下，職員隨即上前協助，該車手整理好後繼續比賽。

50公里項目路線原定經「三隧三橋」，即長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、汀九橋、青馬大橋及昂船洲大橋，旅發局於起步前宣布因應青馬大橋及汀九橋均錄得每小時35公里或以上風速，與單車總會商討後決定改路線，不經青馬及汀九橋，路程縮短至約36公里，以確保安全。

終點位於尖沙嘴「1881」對開梳士巴利道，早上約6時20分起，50公里組單車手陸續衝線，由於賽道縮短，時間較原定早約10分鐘。有人衝線後歡呼一番，亦有人停下拍照留念，秩序大致良好。

疑不滿臨時改道 有車手呼「回水」

有份參賽的新鴻基地產執行董事郭基煇稱，是次活動是今年最多人參與的體育盛事，可讓外界知道香港「破風而出」，期望未來體育活動一浪接一浪。採訪期間有單車手駛過時呼喊「回水」，疑不滿臨時改道。郭重申改道是因大風，為着參賽者安全是在所難免，期望各人見諒。

旅發局主席彭耀佳表示，有部分年長參賽者因天氣寒冷，怕不適而未有出席。賽事中受傷者多為輕傷，有一人因跌倒送院。他稱參加者都希望能完成「三隧三橋」路線，但大會以安全起見決定改道，又稱絕大部分人滿意安排，冀明年他們能再參加。

有參加者冀明年路線涵港珠澳大橋

50公里組報名費為650元，較30公里組貴320元。50公里組單車手何先生一行20多人參賽，稱「如果佢（大會）可以refund（退款）我會開心啲嘅！不過我覺得佢唔會，但我哋都開心」，又說希望明年路線可覆蓋至港珠澳大橋。有參加者稱「踩橋」難能可貴，望明年能完整地參與50公里賽。

香港單車代表隊前成員仇多明表示自己「年年都有踩」，今年是歷來最大風，「一出西九遇到兩次好大嘅側風，成架車郁晒」，認為50公里項目改道合理。他又認同流水式起步較安全，「過往我哋起步嘅時候會堆埋一齊，去到中段先可以拉番散」。

明報記者

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