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新華社：盧寵茂盼港納內地器官分配共享系統

【明報專訊】患急性心衰竭急待心臟移植的4個月大女嬰芷希，前日凌晨在兒童醫院完成換心手術，心臟來自內地腦幹死亡幼童，為全港首宗來自內地的器官移植手術。新華社昨日報道今次器官「過河」過程，又引述醫務衛生局長盧寵茂稱，「盼望能夠借此案例建立長效機制，將香港特別行政區的醫院納入COTRS（中國人體器官分配與共享計算機系統）」。盧回覆本報查詢時稱，現時有很多港人自行到內地的醫院參與COTRS的器官輪候，他期望港人可毋須親身到內地輪候，可於香港直接參與輪候，但詳情要再討論。

稱盼免港人親身北上申請

盧寵茂接受新華社訪問時表示，目前有逾3500名香港居民在COTRS中等待器官移植，有近千名香港居民接受了移植手術，另有9名香港居民在內地逝世後捐贈器官，救了24名內地人。他在報道中說，盼可「最大限度利用公民逝世後愛心捐獻器官，拯救香港和內地居民的生命」。盧昨傍晚接受本報電話查詢時表示，初步有這樣的想法，因港澳台居民均有資格參與COTRS，但現時港人如想輪候內地器官移植，便要到內地的醫院申請；他希望可以簡化程序，讓病人在香港都可參與內地的器官輪候安排。不過他表示具體詳情需再討論，他亦要向內地有關部門提出，「始終都是雙方，都要考慮的」。

盧寵茂表示，期望首步可讓有需要輪候器官移植的港入統一可加入COTRS名單，其後可研究本港是否與某幾個定點或某幾間醫院合作。他說因中國進步，公民無償捐贈器官數字持續增加，指內地輪候時間較短。她以芷希的個案為例，稱香港只有700萬人，等待在港的人的器官，機會渺茫，因內地有14億人，「罕見都會變到不罕見」。

不過，有外科醫生昨引述國際心肺移植學會8月的聲明，稱學會不會接受中國提供的器官作移植，他憂慮香港在器官移植方面會被國際排除，影響將來香港器官移植的發展，削弱香港移植發展，甚至引入新技術都會有很大問題。

有醫生憂港器官移植遭國際排除

醫衛界立法會議員林哲玄表示，知悉很多人對內地器官移植有偏見，他指出COTRS是內地器官的數據庫，所有器官均有清晰的來源。他續說，中國已說器官買賣及販運列作刑事罪行，亦早已禁止使用死囚的器官，認為現時不可再以10多年前的目光看中國。

相關字詞﹕器官移植 芷希 盧寵茂

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