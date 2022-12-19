北都研濕地保育公園 涵蓋南生圍以南魚塘

本地塘魚產值7300萬元 按年增21%

據漁護署紀錄顯示，本地魚塘過去5年的面積維持約1100公頃，去年產量2926公噸，按年升16.3%；產值約7300萬元，按年增21.7%（見表）。環境局稱政府十分重視本地漁農業，當局將與漁農業界攜手制訂「漁農業可持續發展藍圖」，推動業界升級轉型、邁向現代化和持續發展，政府會適時諮詢業界意見，並爭取於2023年內向立法會匯報藍圖內容。

該局又指，在發展現代化和可持續的塘魚養殖方面，漁護署會透過實施濕地保育公園系統，在濕地保育公園內的部分魚塘引入先進養殖科技，並發展以技術及科學為基礎的營運模式，以提升魚塘系統的整體生態價值和養殖效能；政府會同時推動養殖科研，參考外地水產養殖研究及發展的經驗，並試行多個新品種的養殖，鼓勵產品多元化，協助產業升級轉型及開拓本地漁產品市場。

另外，發展局向本報表示，該局正聯同相關部門檢視現行的城規會審批指引，以平衡保育與發展為前提，簡化或豁免一些與周邊環境兼容而又不損害濕地生態的發展項目的規劃程序，有關進展會適時公布。