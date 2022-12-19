涉未按例呈支持書 同當選 黃錦輝拒回應憂投訴否 尚海龍：自己簽予自己不好

選管會接6投訴 稱已發信提醒候選人

早前傳媒揭發黃錦輝和尚海龍涉漏報選舉廣告的支持同意書，兩人昨日同告當選。被問到選管會會否轉介執法部門跟進時，陸啟康稱有收到個別查詢及投訴，已處理並發信提醒候選人，未有透露具體的投訴內容。至於相關行為會否影響公正，陸表示不會評論個別個案。

尚：作為女兒監護人簽署

本報曾揭發，尚海龍曾上載兩名女兒為他拉票的宣傳短片，但未有提交兩名女兒的同意書。昨日被問到會否就漏交同意書向法庭交代時，尚海龍指兩名女兒不足10歲，自己作為她們的監護人，簽署同意書由監護人負責，變相是自己簽予自己，覺得做法不太好；同時強調所有支持他的個人和機構均已簽署同意書，如有查詢可向選舉事務處查詢。