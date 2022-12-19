涉未按例呈支持書 同當選 黃錦輝拒回應憂投訴否 尚海龍：自己簽予自己不好

【明報專訊】立法會選委會界別補選昨日結束，選舉管理委員會主席陸啟康在選舉後表示，就補選收到6宗投訴，大部分與選舉廣告有關。選舉期間，中大工程學院副院長黃錦輝、商湯科技香港公司總經理尚海龍，曾被揭發涉嫌未按規定刊登選舉廣告後在限期內提交有關支持者的支持同意書，兩人當選後分別被問到會否擔心事件會否被投訴或有人提出選舉呈請時，黃錦輝稱「我不回答這問題」；再被追問會否擔心選舉結果被挑戰時，黃說「下一位」，示意下一名記者提問。
選管會接6投訴 稱已發信提醒候選人
早前傳媒揭發黃錦輝和尚海龍涉漏報選舉廣告的支持同意書，兩人昨日同告當選。被問到選管會會否轉介執法部門跟進時，陸啟康稱有收到個別查詢及投訴，已處理並發信提醒候選人，未有透露具體的投訴內容。至於相關行為會否影響公正，陸表示不會評論個別個案。
尚：作為女兒監護人簽署
本報曾揭發，尚海龍曾上載兩名女兒為他拉票的宣傳短片，但未有提交兩名女兒的同意書。昨日被問到會否就漏交同意書向法庭交代時，尚海龍指兩名女兒不足10歲，自己作為她們的監護人，簽署同意書由監護人負責，變相是自己簽予自己，覺得做法不太好；同時強調所有支持他的個人和機構均已簽署同意書，如有查詢可向選舉事務處查詢。