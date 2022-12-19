工聯會再受挫 補選落敗失一席 新民黨何敬康勝選 民建聯中醫陳永光最多票

投票率較去年立選跌8百分點

去年立法會選委會界別選舉有1426人投票，較今次補選多119人。由於民建聯前成員張國鈞、工聯會麥美娟、孫東和林智遠「轉跑道」加入政府，觸發是次補選。與去年的立法會選委會界別比較，今次補選中，6名候選人的得票率均不足八成，取得最多票數的陳永光得78.65%，最低票數的李廣宇得票率為59.76%。

吳秋北：需檢視勞工聲音受壓否

工聯會於去年選舉中，曾派4人出戰選委會界別，當時只有蔡永強敗選，他取得818票，得票率為57.36%；李廣宇昨日所得票數雖比蔡永強少，但得票率則高出兩個百分點。工聯會4天內接連在人大及立法會選舉中失利，吳秋北稱李廣宇在選舉中的表現非常出色，該黨已盡力爭取選委支持。被問到工聯會影響力是否下降，吳稱選委會反映社會整體情况，需要檢視勞工聲音是否受壓抑，又認為這問題值得社會思考。李廣宇則感謝選委支持。

陳料選委撐中醫發展 黃梓謙三選三敗

陳永光以高票當選，民建聯主席李慧琼聯同陳永光、該黨議員周浩鼎等人鞠躬謝票。被問到政黨背景會否影響選情，李慧琼認為是選民對該黨的支持；陳永光則認為立法會無中醫代表，相信大部分選委支持中醫藥發展，未來會履行議員責任。

為新民黨增添一席的何敬康，是澳門前特首何厚鏵的侄子，被問到勝出是否與其家庭背景有關時，何敬康稱當選最大功勞是新民黨團隊。

6名候選人中，全國港澳研究會理事黃梓謙因確診新冠病毒缺席點票，三度參選均敗北而回。他2016年以民主思路成員身分出戰港島區方直選，取得10,028票；去年循選委會界別參選獲956票，以14票之差落敗，得票率為67.04%；昨日補選中，他與尾席尚海龍相差21票，得票率亦較去年低7個百分點，得60.52%。

黃梓謙於選舉後在facebook表示，感謝家人和競選團隊支持，未來會繼續以運動員超越自我的精神，在不同崗位服務社會，與各界推動香港成為中外文化藝術交流中心，及積極跟進保護兒童工作。