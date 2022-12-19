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港聞二

屋苑管理公司：較屬意集運模式

【明報專訊】格仔外賣成立於2018年，在2020年推出業務。最初的業務是在一些外賣需求特別大的商廈和屋苑設置智能保溫櫃，讓客戶在網頁上訂購同區食肆外賣，與該公司合作的物流公司或自由身司機，將外賣放進智能保溫櫃內，讓顧客自取。

這也是透過集運模式來節省送貨成本，至今該公司已在本地4座商廈和約20個屋苑設置智能保溫櫃，稍後還有幾座商廈也會合作。由於每個地點附近的食肆不同，所以每座商廈或每個屋苑都會有專屬落單網頁。

限制：大廈未必有足夠空間停車

不過，這個商業模式也有限制，例如，有些商廈地下出入口較狹窄，甚或已經放置了出售飲品和零食的自動售賣機，沒有足夠空位再放置該公司的智能保溫櫃；有時該公司未能說服有關管理公司合作等。另一點美中不足的是，這只是在外賣送到後才保溫，在配送過程中仍然可能會變冷。

所以林培鑫才繼續構思，利用貨車裝載智能保溫櫃來達到「無溫差配送」的效果。為了環保，他本來希望在合作貨車的車頂安裝太陽能光伏板，來幫補車上4部雪櫃消耗的電力。但因為不太熟悉改裝工程，以及擔心阻慢計劃進度，早前決定暫時擱置，改為利用6部大型移動電源在停車時向雪櫃供電（在行駛時則由貨車供電）。

浪澄灣的管理公司員工表示，現時主流外賣平台點對點配送方式也有缺點，除了不太環保、收費偏高外，這亦會增加屋苑管理員工作量。因為每個外賣員進入屋苑送一單外賣，該公司都需要讓他登記；若同一時段有10戶住客訂了外賣，就要讓10個外賣員登記。所以，當他們獲悉格仔外賣計劃以集運模式在同區送外賣，而且貨車上設有智能保溫櫃，並順道運送超市貨品，覺得可以嘗試合作。

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