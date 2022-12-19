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貨車「無溫差」同區集運送外賣 收費料可比現時大型外賣平台低一半

【明報專訊】大型外賣平台幾乎包辦了本地的外賣配送市場。然而，其點對點配送模式和收費偏高，惹來不太環保等質疑，對食肆是「好睇唔好食」等。有初創公司提出，利用貨車裝載保溫櫃，在同一個地區以集運模式送外賣，晚上更順道運送超市貨品，以大幅降低平均配送成本。如無意外，將於明年初開始試業，為市場提供多一種選擇。

明報記者 薛偉傑 攝影 李紹昌

格仔外賣共同創辦人林培鑫表示，3年前開始構思，利用貨車裝載保溫櫃在同一個地區送外賣。因為主流外賣平台大多採用點對點配送模式，令每張單送貨成本偏高，它們向食肆收取的佣金（普遍達訂單金額20%至30%），以及向訂餐者收取送餐費（通常為15元至20元），甚至它們設下每張訂單最低消費額，全部都較高。所以，該公司希望透過集運模式及顧客落樓自取，來大幅降低每張單平均送貨成本，令食肆和消費者毋須付出過多的額外費用。此外，一般外賣平台和外賣員最多只是倚靠保溫袋或保溫箱來送外賣，不時有訂餐者投訴，當熱食送到時，已經比較凍。所以，該公司希望透過保溫櫃，來做到「無溫差配送」的效果。

保溫櫃配送 保食物熱度

直至一年多前才找到貨車車主願意合作嘗試新模式，開始籌備工作。要令該公司和貨車車主都有錢賺，就要做到規模效應，所以計劃每部貨車每日會配送5轉，包括日間在一個商業區分3轉配送早餐、午餐、下午茶，以及晚上在一個住宅區再配送兩轉。

每部5.5噸的貨車將會放置兩個智能保溫櫃（每個保溫櫃都有多格，可以每格獨立開關保溫和紫外光殺菌功能，格內溫度保持在70度），以及最多4個雪櫃（有1至10度和零下18度兩款），另有貨架放置常溫貨品。即是一部貨車同時運送4種溫度的貨品，盡量迎合消費者，希望提高配送的成本效益。林培鑫覺得，消費者日間在公司訂早餐、午餐和下午茶時，可能想購買一些凍飲；晚間在家中訂晚餐時，亦可能想順道訂購超市貨品，由貨車一併送到其居住的屋苑。

至於人手，每部貨車只需一個司機，訪問時，該公司仍在趕工裝飾一部貨車，以及修改其網頁後台程式。林培鑫表示，新版程式可透過GPS，取得合作貨車實時位置，與訂單所在商廈或屋苑作對比。當兩者接近到某個距離時，就自動向顧客手機發出SMS短訊，預先提醒準備落樓取餐。因此，除非顧客遲遲未落樓，否則司機毋須打電話給顧客。

日間服務商業區 晚間走住宅區

該公司已經和一家大型連鎖快餐店、專門提供湯品和蒸飯的「靚湯工房」，以及一家大型超市達成合作協議，計劃在明年初先以一部5.5噸貨車試業。屆時，該貨車日間將會穿梭觀塘區商廈分3轉配送早餐、午餐、下午茶，晚上會在大角嘴屋苑浪澄灣配送晚餐和超市貨品（最初只送1轉，之後希望發展至兩轉）。

顧客可選落樓自取或送上樓

林培鑫稱，因為採用集運模式，該公司向食肆收取佣金為一成多一點，大約比大型外賣平台低一半或以上。另外，若顧客願意落樓自取，送餐費收7元；若顧客要求送上樓，會收15元。由於屋苑住客可能會同時訂晚餐和超市貨品，所以該公司可以將超市貨品的送貨門檻定得較低，最少只需訂購100元超市貨品，也會送貨，收費暫定15元。

該公司又稱，只要浪澄灣住客在下午2時前落單訂購超市貨品，可即晚送到。因為合作的大型超市附近另一屋苑的分店員工會負責包裝貨品，讓合作貨車在晚上一次過提貨。現時，正在和另外兩個貨車車主商討合作，希望一年後，業務會發展至有10部貨車服務10個地區。

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