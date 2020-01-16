大灣區GBA新聞：地下空間「地上化」 日光灑進地鐵站

三線交匯的樞紐站黃木崗是14號線其中一個車站，位於福田中心區東北部。由於周邊天橋較多，城市景觀差，市政府決定利用興建地鐵的契機，結合市二醫院、華富村等地的改造更新計劃，在2019年拆除天橋，建設黃木崗交通樞紐。

黃木崗樞紐設計上下7層，首3層是道路交通，地下空間深達40米、多達4層。置身其中猶如在地面，設計團隊設置天窗，各層樓板多處鏤空，讓自然光到達底層。車站候車的乘客可以隨時感受室外天氣和時間變化。在光照環境方面，透過天花造型和燈光，自然光傾灑而下，並在陽光所及之處種下綠色植物，營造明亮開揚、綠意煥然的地下公共空間。站內還採用V形斜柱，給人穿梭立體公園的感覺。

設計師：重現葉下光影元素

設計黃木崗樞紐站的公司日建設計，部門設計總監中本太郎表示，第一次到深圳印象是隨處可見的綠色，因此希望在站台中重現，「日語中有『木漏れ日』這樣一個詞，即『從樹葉的空隙中傾瀉而下的陽光』的意思，我們希望在設計中結合這樣的元素」。

此外，14號線位於龍崗區也是4線交匯的大運站，以「科技、未來、運動」為主題，使用線性、動感元素，亦採用中庭、採光天窗、玻璃幕牆等設計，着力將自然光由室外引入室內。至於其他車站，站台基本設計亦採用樹幹造型融入支撐柱，天花版結合樹枝形態向四周蔓延，儼如一片地下生態綠廊。