大灣區GBA新聞：深圳14號線啟用 坪山40分鐘達市中心 崗廈北站「深圳之眼」成打卡熱點

明報記者 沈燕媚

今年先後3新線1延線開通

10月底投入營運的14號線，西向終點為崗廈北站，東向終點為坪山區的沙田站，其中崗廈北站是深圳三大交通樞紐站之一。除了14號線，崗廈北站還可轉乘2號線、10號線及11號線，是繼車公廟站後，深圳地鐵系統第二個四線換乘站。

自14號線開通，崗廈北站啟用後旋即成為小紅書打卡熱點，不少乘客慕名而來。站內設有27個自然採光天井，光線從中傾瀉而下，令原本應該沉悶昏暗的地下空間顯得通透明亮。站在大堂層，向上能欣賞有「深圳之眼」之稱的最大天井，向下能俯瞰列車經「玻璃隧道」進出站，置身其中充滿未來世界的科技感，也被網民讚為全國地鐵站的「顏值天花版」。

「特別敞亮，比起舊線很不一樣，甚至都有點像機場風格，很有科技感」，居於龍崗的張小姐這天在崗廈北站，不斷地對着「深圳之眼」打卡。張小姐表示，14號線開通後特別想去坪山玩，「以前到坪山坐高鐵比較快，現在可以直接坐地鐵了」。

從崗廈北站出發的14號線，經羅湖區、龍崗區到達坪山區，全程約55分鐘，是深圳「東進」戰略的一條地鐵線，也是延伸至坪山區的首條地鐵線。這條線不但打破了坪山區沒有地鐵的歷史，居民往來市中心的通行時間亦大大縮短，自此龍崗區進入30分鐘核心交通圈、坪山區進入40分鐘核心交通圈。地鐵11號線福田站至崗廈北延伸段亦配合14號線同日通車，令坪山居民能夠14號線轉乘11號線直抵機場，貫穿深圳東西兩部。

與此同時，14號線的坪山終點沙田站臨近惠州，出站後800米即進入惠州轄區，當局在規劃初期亦已預留延伸至惠州的條件。這也意味着以後福田市中心有機會坐地鐵直通惠州。按照《深圳市軌道交通線網規劃（2016—2035）》發展目標，此舉是要發揮中心城市輻射作用，讓深莞惠中心區之間可以1小時通達。

設人臉刷掌支付 智能站內照明

除了方便快捷，現時深圳新地鐵線引進多項新科技。例如進出站除了傳統的手機支付、刷「深圳通」外，還能透過手機App綁定後使用「人臉識別」或「刷掌支付」出入閘，不過記者採訪當日所見使用的人並不多。當有列車即將到站，月台會自動亮起更多的燈，列車離站部分燈熄滅，十分節能。

全程無人駕駛 近距離欣賞隧道光景

14號線車廂也有獨特之處，首次設置了橫向座椅，座位旁更提供無線充電功能，只要把手機放在裝置上，便能一邊玩手機一邊快速充電。此外，14號線全程採用無人駕駛技術，列車頭尾無駕駛室，乘客可近距離欣賞平時無法看到的隧道光影，令平時不能觀賞此場景的鐵路迷大飽眼福。

深圳地鐵12號線及6號支線也於上月底開通，其中12號線南起左炮台東站，北至海上田園東站，由南至北貫通南山區和寶安區。地鐵6號支線起於光明站，止於深莞邊界，也預留了東莞、深港合作區的延伸條件。