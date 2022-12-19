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2020年訪問：年輕人不欠我們什麼，我們欠他們一個理想社會

【明報專訊】近年西西深居簡出，2020年初《信報財經月刊》曾刊出書面訪問，被問覺得未來香港會變成怎樣的城市及對年輕人有何寄語時，西西說不知道，「半年前，誰會想像到香港會變成這樣？現實往往比小說更離奇，更魔幻，因為它不用說服你，事情可以不明不白」，又說「年輕人並不欠我們什麼，相反，是我們欠他們，欠他們一個理想的社會」。

稱97身分問題至今仍衝擊年輕人：

不要以為管治轉變就能解決 須耐心同理心應對

西西生前關心年輕人。2019年她獲頒紐曼華語文學獎，赴美國領獎並於致辭提到，回想1997年臨近，身分問題成為衝擊，至今仍衝擊着許多年輕人，「這問題不要以為管治轉變了，就能輕易解決；必須用耐心、用同理心去應對」，自己曾嘗試用各種小說的形式表達其思考。她又說，自己由上海移居香港後很快成為「地道的香港人」，在開始寫作的年代可看到法國新浪潮電影、讀到中國五四作家的小說和詩，「只要你不上街示威，港英政府讓你自由閱讀、自由書寫，雖然沒有民主。我珍惜這種自由，我想開放是很重要的，即使你不寫作」。

作家西西於1989年患乳癌，之後將經歷寫成長篇小說《哀悼乳房》，她化療後傷及右手神經，右手手指沒知覺，只好改用左手寫作，又拾起針線縫熊布偶，有如物理治療，藉此練習右手，自此成為志趣，並將散文結集為《縫熊志》。

受父親薰陶喜愛足球 愛細哨亨利阿仙奴

除了縫熊布偶、砌微型屋，西西興趣甚廣泛，也受亡父啟蒙愛看足球。《明報》星期日生活2006年曾報道，西西的亡父曾在上海當球證，一家人1950年代移居香港後，其父親經中國球王李惠堂介紹，到九巴工作成為查票員，又成為九巴足球教練，她當時說，「父親可以養活一家十口，全因為足球」。她曾為世界盃寫球評，並喜歡巴西球星朗拿甸奴、羅拔圖卡路士，以及法國球星亨利，「因為亨利，所以我也喜歡阿仙奴」。

相關字詞﹕作家 乳癌 西西

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