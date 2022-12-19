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西西逝世 享年85 這樣書寫我城的女子

【明報專訊】本港著名作家西西（本名張彥）昨晨因心臟衰竭在醫院病逝，享年85歲，像她這樣的一個女子，年幼從上海移居香港後，筆耕逾半個世紀，創作領域橫跨長短篇小說、散文、詩、影評等，書寫香港，寫盡香港變遷，筆下《我城》等小說膾炙人口，直至晚年仍堅持寫作。好友兼作家何福仁讚揚她是「作家中的作家」，歷年作品形式不斷改變和創新，也細緻描繪和反映香港社會，「從本土出發，走向世界」，對文壇影響深遠。

家人好友陪伴安詳離世 「西西一生精彩愉快」

素葉工作坊（前身為西西有份創辦的素葉出版社）昨在facebook宣布，西西昨晨8時15分在家人、作家何福仁、編輯梁滇瑛陪伴下安詳離世，「西西一生，精彩丶愉快，並且有益，有意義。我們都會懷念她」。

西西1937年出生於上海，12歲隨父母移居香港，就讀協恩中學時開始創作向報章投稿，曾任小學教師。至於筆名由來，她曾解釋乃象形文字，「西」是穿裙的女孩兩腳站在地上四方格內，如將兩字放在一起，就是她兒時喜歡的遊戲「跳飛機」。

西西精通散文、長短篇小說、詩，也寫影評、球評、電影劇本，作品膾炙人口，包括描繪1970年代香港的長篇小說《我城》、短篇小說《像我這樣的一個女子》，還有啟發自患乳癌經歷的小說《哀悼乳房》，2006年改編成電影《天生一對》。晚年筆耕不輟，在杖朝之年仍創作最後一本長篇歷史小說《欽天監》。

2019年獲紐曼華語文學獎蟬文學獎 香港首人

西西獲獎甚豐，2019年曾獲頒美國紐曼華語文學獎及瑞典蟬文學獎，成為香港第一人。今年5月，她獲香港藝術發展局頒發第16屆香港藝術發展獎「終身成就獎」，當時何福仁為她拍攝訪問短片，坐在輪椅的西西被問較喜歡自己哪本作品時，她說是《欽天監》，因為沒人寫過這種形式和題材，「我就喜歡這樣，因為寫來寫去都無特別地方，但文學貴於創新，有創新就好了」。

何福仁與西西相識逾半世紀，1970年代共同創辦《大拇指周報》及素葉出版社，他在西西晚年每天風雨不改探望她。他向本報憶述，西西近年身體轉差，去年4月曾因尿道炎入院，並發現不少毛病例如營養不良，上周五身體不適，數日未能小便，「手腫腳腫」，醫生相信是心臟衰竭，遂入院治療。他說，前晚7時許西西仍能進食，惟昨凌晨3時他收到醫院來電，遂趕赴醫院到病榻前送別，形容她雖有痛苦，需要插喉，但安詳離去。

何福仁不捨西西離世，「未見過這麼好的人」，形容她為人設想，不發脾氣，但外柔內剛，堅持原則，「會堅持自己認為對的事」。何福仁表示，別人重視寫作「說什麼」，但西西最重視是「怎麼說」，稱她書寫逾半世紀，但作品形式一直有變化和創新，「天馬行空，好夠膽寫」，「篇篇都不同」，「她是通過角色說話、感受，她可以扮演不同角色」，形容她是「神奇女俠」。他形容其作品「從本土出發，走向世界」，細緻描繪和反映香港社會，《我城》用清新語言反映1970年代年輕人的樂觀，《浮城誌異》和《瑪麗個案》的故事隱喻中英談判與本港政制轉變。

文體旅局長楊潤雄對西西逝世深表惋惜，稱她畢生致力文學創作，作育英才，是重要的香港作家之一，成就卓越，作品文學價值足以成為典範，離世是香港文壇損失。

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