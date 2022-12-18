許願節復辦 初一至十五林村可拋寶牒

【明報專訊】闊別兩年的香港許願節明年復辦，市民可在農曆新年到許願樹前拋寶牒祈福。「香港許願節2023」於明年1月22日至2月5日（大年初一至正月十五），在大埔林村許願廣場舉行。許願樹廣場召集人鄭倫光表示，因應本港新冠疫情緩和，社會逐漸步入復常之路，故決定明年復辦許願節，形容自己心情為「非常開心和好期待」。他又說，雖然本港入境檢疫措施逐步放寬，留意到市民已計劃外遊，但相信仍有大部分人留港過年，預計出席人次比以往約40萬多。
毋須安心疫苗通 須戴口罩
至於防疫措施方面，市民參與許願節及進入許願廣場時，毋須用「安心出行」及出示疫苗通行證，但鄭倫光表示，到場市民須佩戴口罩，大會將安排約20名工作人員維持秩序，以及提醒市民避免人群聚集。
鄭又表示，現時本港經濟衰弱，在農曆新年期間會在許願廣場舉辦「願望成真市集」，讓不同商舖負責人，特別是有意創業的年輕人在市集售賣商品。現時已有約10間商舖登記參與，大會期望最終招攬50間商舖。許願廣場在新年期間每日開放時間為上午8時30分至傍晚6時30分。
大會稱活動舉行期間，九巴將安排特別專線「63R」，來往林村許願廣場、大埔墟港鐵站，途徑大埔超級城、港鐵太和站，方便市民出入林村。
另外，兒童發展配對基金（CDMF）舉辦的「聖誕頌歌節」昨在多處地方，包括尖沙嘴1881 Heritage、沙田新城市廣場等地方獻唱籌款，為疫情爆發以來首次以實體形式舉行。政務司長陳國基於活動致辭時表示，今年「聖誕頌歌節」可實體形式舉行，象徵本港在復常之路穩步前進，形容「實在非常有意義」。過往兩年因應疫情關係，前年及去年「聖誕頌歌節」都以網上形式舉行。