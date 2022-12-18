許願節復辦 初一至十五林村可拋寶牒

毋須安心疫苗通 須戴口罩

至於防疫措施方面，市民參與許願節及進入許願廣場時，毋須用「安心出行」及出示疫苗通行證，但鄭倫光表示，到場市民須佩戴口罩，大會將安排約20名工作人員維持秩序，以及提醒市民避免人群聚集。

鄭又表示，現時本港經濟衰弱，在農曆新年期間會在許願廣場舉辦「願望成真市集」，讓不同商舖負責人，特別是有意創業的年輕人在市集售賣商品。現時已有約10間商舖登記參與，大會期望最終招攬50間商舖。許願廣場在新年期間每日開放時間為上午8時30分至傍晚6時30分。

大會稱活動舉行期間，九巴將安排特別專線「63R」，來往林村許願廣場、大埔墟港鐵站，途徑大埔超級城、港鐵太和站，方便市民出入林村。

另外，兒童發展配對基金（CDMF）舉辦的「聖誕頌歌節」昨在多處地方，包括尖沙嘴1881 Heritage、沙田新城市廣場等地方獻唱籌款，為疫情爆發以來首次以實體形式舉行。政務司長陳國基於活動致辭時表示，今年「聖誕頌歌節」可實體形式舉行，象徵本港在復常之路穩步前進，形容「實在非常有意義」。過往兩年因應疫情關係，前年及去年「聖誕頌歌節」都以網上形式舉行。