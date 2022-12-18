人工島鐵路起點改洪水橋 田北辰：忽略屯門交通需求

本報接獲消息稱，當局於「明日大嶼」的項目擬興建全長約30公里的鐵路，並分別以洪水橋站及港島香港大學站為起點及終點，途徑屯門小欖一帶及欣澳，再貫穿人工島其中兩島，並接駁至規劃中的港深西部鐵路（即洪水橋至前海）通往深圳。鐵路同時接駁3條現有的鐵路線，包括港島線、東涌線及屯馬線。

消息又稱，3000公頃的交椅洲人工島將由3個島組成，並分別為A、B及C島，並鄰近坪洲及周公島等（見圖）。其中A島將建設海濱商業、B島則建設旅遊相關設施及水上康樂，C島則建設海濱休閒及基本公用設施。3個島將開闢Y形水道，配合天然潮汐；土地用途方面，則擬建設環保及具抗禦力基建系統，並採用「海綿城市」設計 （包括可持續的城市排水系統）、使用再生能源，及將興建海水化淡廠及設置廚餘與污泥共厭氧消化設施等。

消息稱，當局考慮填海時，將避免直接影響鄰近島嶼沿岸的白腹海鵰，並擬於較淺水的海域進行填海，以減少對目前航道及錨區的影響，同時水道佈置將配合風向，形成通風走廊，減低城市熱島的效應。

環保集體運輸連接3人工島

據了解，當局擬於3個島嶼建設「路面城市」，甚至未打算興建行人天橋，故3個島嶼將由環保集體運輸系統連接而成，但具體方案未有定論。

除核心商業區外，當局亦擬建7個以15分鐘生活圈概念的宜居住宅社區，每個社區約80至100公頃，居民屆時將可在15分鐘的生活圈滿足基本日常生活需要。住宅社區將形成藍綠網絡，並設區域公園、平台花園、天台綠化及林蔭行人專用街道等，以推廣健康生活及生物多樣性。

「只顧往內地」 田將反對

實政圓桌立法會議員田北辰稱不了解有關人工島的項目詳情，但如方案屬實，他將反對有關鐵路的方案。他解釋，若最新路線放棄屯門內河碼頭，改以洪水橋為起點，反映當局只關注如何快速接駁香港與內地的交通，卻忽略屯門地區的交通需求。

田又指屯門一帶正增建公屋，未來交通需求將大增，認為原有鐵路方案有助滿足需要，重申「舊方案較好」。