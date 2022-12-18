選委界今補選4席 點票時間「參考去年」

去年逾3小時 陸啟康料合理時間完成

「選4個或40個 電子點票時間相若」

對於候選人之一中大工程學院副院長黃錦輝、商湯科技香港公司總經理尚海龍早前涉嫌未按規定刊登選舉廣告後在限期內提交有關支持者的支持同意書，陸稱選舉事務處已去信候選人，要求他們遵守相關指引和規例。

陸啟康早前見傳媒時表示，可探討是否優化選舉程序，有政黨亦提出修改選舉法例。他昨表示，現階段最重要籌辦好選舉，其後向特首提交報告，屆時會一併考慮所有意見，並作實質建議，但他稱部分建議需時研究，選管會在適當時候會向公眾交代其看法；又相信任何建議實施前應有適當諮詢。

昨10餘選民登記竹篙灣票站投票

是次選舉為填補4名轉任政府官員的立法會議員議席空缺，1441名選委會選民今早將按其所屬界別到灣仔會展票站投票。陸啟康表示，去年立法會選舉須選出選委會界別40個議席，今次選4個，但都是通過電子光學識別機點票，「相信這個儀器點4個和點40個的時間差不多」。是次選舉日亦在竹篙灣檢疫中心設投票站，截至昨早10時，有12人登記在該票站投票。

今次補選其他候選人包括民建聯陳永光、新民黨何敬康、全國港澳研究會理事黃梓謙及工聯會李廣宇。