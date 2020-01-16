保良局虐兒案檢討：社署編配塞車 超齡SEN兒童比例急升

社署昨回覆查詢，指暫未有收到報告全文，將於收到後詳細研究；社署昨發聲明稱，察悉報告提出一系列改善保良局轄下相關服務的建議和措施，為接受服務的兒童提供安全和受保護的環境。保良局昨感謝委員會提出寶貴意見，會接納及跟進，加強管治機制和持續執行各項優化措施；就報告中涉及政策建議，將會報告提交至勞福局及社署考慮。

憂制止打架「用力」 虐兒灰色地帶

前線掀辭職潮 或遇事「躺平」

由律師會前會長彭韻僖等7人組成的獨立檢討委員會，在10月初成立至今共舉行9次會議，包括訪問18人和翻查14小時閉路電視錄像，並分別委託德勤諮詢（香港）有限公司進行內部控制評估，及委託世紀服務有限公司就540小時閉路電視錄像回顧審查。在5項檢討結果中，提及嬰兒組超齡兒童由前年12個，增至今年22個；嬰兒組49名兒童中，截至今年10月有29名屬SEN兒童，當中超齡兒童更佔16個。委員蘇景桓解釋，社署並非分配超齡兒童予保良局，部分未能回家的兒童待社署調配，加上4至6歲宿位不足，造成「塞車」，導致超齡兒童滯留嬰兒組。委員會認為設施和物資不符超齡兒童發展需要，加上兒童隨年紀增長，容易製造問題和挑戰員工權威；而嬰兒組並非專門為SEN兒童設立，對前線員工構成挑戰。

觀察錄影 前線職員現疲態

曾一對十 一孩如廁要全組跟

委員會透露截至今年10月底，嬰兒組共有15人辭職，包括幼兒高級工作員、社工和護士。彭韻僖指虐兒的法律定義存灰色地帶，例如兒童發脾氣或打架不時發生，幼兒工作者須依靠身體接觸令兒童冷靜下來，不少人卻擔心「用力過咗少少火」，弄痛兒童或涉及虐兒；由於不少前線員工的家人擔心相關工作屬高風險，或會面臨解僱和刑事起訴，故觸發辭職潮。委員方長發補充，有員工在虐兒事件發生後首周選擇「躺平」，雙手擺放身後，以聲音控制兒童的紀律問題，惟發現不奏效。

報告提及嬰兒組一直未能招聘足夠編制人手，委員潘麥瑞雯透露，嬰兒組曾出現一名住宿幼兒工作員照顧10名小孩的情况，由於不能獨留兒童，當有一個小孩要去洗手間時，成隊人都要跟從，認為工作員在缺乏支援下難以兼顧，甚至從閉路電視片段，觀察到他們出現疲態。就工作員與兒童的人手比例，委員會認為1比4或1比5屬合適情况。

稱3被捕員工不當行為非常態

委員會又認為無證據顯示虐待甚至粗暴對待兒童於嬰兒組屬普遍現象，包括3名被捕住宿幼兒工作員在內的不當行為，很大程度上只是個別例外，而非常態。彭韻僖透露很多員工會自費給小童購買衣服，出院時又會向兒童送贈禮物，認為嬰兒組有關愛文化，而絕大多數工作員都很關心兒童。