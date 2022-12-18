工傷組織憂審批耗時 礙籌錢應急

倡一次申請供備案 可隨時籌款

蕭倩文稱該會為家屬籌款時，一般是經網上呼籲，再讓有心人轉帳到家屬的銀行戶口，或由該會轉交。她認為政府須解釋何謂便利措施，例如是否能在數小時內審批有關申請，讓傷者及亡者家屬及時受助，「我們自己做的話半夜三更都可以開始，但在非辦公時間，政府部門可不可以審批？」她稱公衆捐款的熱情也會隨時間冷卻，「拖拖下就會無」，冀政府設立機制，讓該會及同類機構只須為眾籌遞交一次申請，往後的同類籌款活動則只須向政府備案，以減低對家屬的影響。蕭又指該會的規模不大，主要營運資金都是來自公衆捐款，亦正籌備月捐計劃，望有關措施為他們保留空間。

資金靠眾籌 初創界冀從寬

財庫局長許正宇昨在網誌表示，過去有不法之徒以眾籌名義行騙。本身是創科公司創辦人的香港無綫科技商會主席李勁華稱，初創企業會透過衆籌來募集資金，冀政府對此寬鬆處理，他又關注政府會如何界定存心詐騙，「如果佢嘗試過做一個項目但失敗了又如何？」李稱參與衆籌的人與一般投資者不同，前者有時只是希望支持心儀的企業或個別項目，未必要求回報，「市民想用金錢支持自己喜歡的東西也要受規管？」他指以往曾出現過「走數」的眾籌項目，「其實近年大家中伏中得多，都開始識揀」，又質疑發起人使用海外衆籌平台，當局如何執法。