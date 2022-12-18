立法規管眾籌 擬設機構審批監察 舉辦目的線上或線下須申請 賦權執法部門檢控

許正宇昨在網誌表示，有別於現時在公衆地方舉行實體籌款活動須事先申請的安排，目前沒有一套清晰制度處理網上眾籌活動。他指有團體以眾籌方式支持一些危害公眾以至國家安全的行為，並點名指「以眾籌支援涉嫌違法活動」的「612人道支援基金」被警方起訴後，為其提供資金託管及收支服務的「真普選聯盟有限公司」隨之停止運作，已從公司登記冊剔除，於上月解散。他稱立法將有效防範不法資金策劃危害公眾和國家安全，或支持違法活動等行為；又指過去有不法之徒透過眾籌名義詐騙，令市民蒙受損失。

許正宇點名「612基金」：

立法可防範不法資金危國家安全

許建議成立特設機構集中處理、協調和監察眾籌活動相關的規管及行政事宜。日後眾籌不論目的和地點，線上或線下，均須事先申請。獲批的眾籌活動須滿足透明度和問責的要求，合法合理地處理眾籌所得資金。執法部門將有權中止及檢控涉違法的眾籌活動。

局方又指目前已受金融監管機構規管的市場商業集資行為，不應受新建議的眾籌制度影響；亦會建議豁免及便利措施，使「社會公認接受的籌款活動」，以及突發應急的慈善眾籌項目，能繼續順暢運作和及時開展。

現時不少在囚者開設Patreon籌款，邵家臻指在囚者在獄中的物資依賴在外支援，部分家屬面對親人長年囚禁都難以持續提供物資，「第一個月就最多人探，坐得耐就愈來愈少人探」，故社會上一直有人籌款支援探監。他擔心新措施下籌款門檻提高，手續或繁複，「家屬或支援者是否一定有能力申請？」邵又指政治犯的支援者如同驚弓之鳥，相信有關門檻會令他們「寧願不做」；又指當局在網誌中特別點名「612基金」，「其實都已經講定target audience（目標觀眾）係咩人」。

邵家臻憂在囚者失支援

陳凱欣2018年以獨立候選人身分參選九龍西補選，其間宣布以眾籌形式募集112.5萬元作選舉經費。陳昨稱支持有關立法建議，認為可以提高眾籌的透明度，讓捐款者「日後不用想這個（活動）合不合法」；又稱只要發起眾籌者按申報用途、合法合理地使用資金，相信不會受太大影響。被問及有關措施會否成為政府對不同立場候選人「落閘」的工具，陳凱欣稱只要有關候選人資金不是用於違法，或危害公衆安全的行為，相信政府不會阻攔；又認為可設上訴機制，以免除「有人覺得不公平」的疑慮。

可提高透明度 陳凱欣支持立法

民主黨主席羅健熙則指政黨的籌款一向受現行法例規管，再立法管眾籌對該黨影響不大。他不解為何政府要立法，認為現時法例已能處理如洗黑錢般涉及資金流向的違法行為，質疑再立法不切實際。羅又指「理論上所有籌款都是眾籌」，例如「街坊都會夾錢幫鄰居隻貓睇醫生」，認為政府應更清晰界定何謂眾籌，以免牽連太廣。

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