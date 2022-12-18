阻街丟垃圾不排除累進罰款 需時建資料庫非優先考慮

卓永興昨於港台《星期六問責》稱，2003年亂拋垃圾罰款1500元，至今已近20年，單計通脹相關罰款應提高至2500元，而再額外加500元，目的為向社會發放當局重視及關注亂拋垃圾問題的信息。卓又說，鑑於數月前本港店舖阻街問題嚴重，建議罰款提高至亂拋垃圾的兩倍，體現「對稱性」及「合理性」，但會在諮詢期參考議員及公眾意見，期望新罰則明年中實施。

至於早前有社會聲音建議政府引入累進式定額罰款以懲處屢犯者，卓永興稱當局不完全排除相關建議，但非優先考慮。他說累進式罰款需建立完整資料庫，以讓執法人員掌握店舖是否重犯，需時實行；又解釋店舖阻街罰款並無數量限制，一日內可發多告票，違規成本高，相信可打擊屢次違規的店舖。

稱八成衛生黑點改善 暫不減數量

另外，卓永興稱現時600多個衛生黑點中，有七至八成黑點衛生環境已改善，但暫仍不會減少衛生黑點數量，亦會在當局開設的相關網頁供市民查看衛生黑點前後狀况，市民亦可反映表列黑點外可能有衛生問題的地點，當局會視情况考慮列為黑點。