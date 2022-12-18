批Google推搪 卓永興：不會買廣告置頂國歌

卓永興昨在商台《政經星期六》稱，Google將一首不是國歌的歌曲當成國歌，讓香港運動員在國際體育場合播錯歌時尷尬，形容Google是否向用戶顯示高質素資訊「答案好清楚」。

卓永興又認為，Google作為跨國公司，第一責任應要向大眾提供正確網上資訊，Google清楚知道相關資訊不正確，但只用公司政策為由推搪，政府「絕不接受」，會繼續跟進。

反問倘美國國歌出錯會否不更正

至於Google稱不會人為操縱搜尋結果，卓稱只要付費在技術上可將搜尋結果置頂，不付費就不願這樣做，反映Google採取不合作態度，讓大眾繼續誤以《願榮光歸香港》為香港國歌。他認為實際上是Google自身操控及提供一些不實資料，當中亦涉及道德和專業問題，又反問若同樣事情發生在美國國歌，「Google可唔可以話畀人聽我哋唔會更正呢？」

卓亦強調，不會因Google拒將國歌的正確資訊「置頂」而買廣告，當局亦會考慮會否再買廣告做公眾宣傳，「如果一間公司取態咁不合理，係咪會繼續幫襯你呢，要慎重考慮」。