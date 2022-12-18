世盃帶動消費 酒吧運動店生意超預期

酒吧生意升六成 決賽日早訂滿

尖沙嘴數間酒吧的負責人Joe稱，世盃期間明顯帶動生意升六成，他認為由於店舖設有120吋電視屏幕及具不同類型娛樂供客人觀賞球賽，令生意受惠。他本來只預計升三成生意額，結果比預期好。Joe續稱，昨晚訂座率達八成，而今晚早於一周前已爆滿。

另一中環酒吧BACI Trattoria的副總經理Jacky表示，世盃生意額比平時多近50%，認為結果較預期好；又說多了港人觀賽，相反今年外國客比例不足一成。Jacky提及，昨夜季軍戰非很多客人觀看，訂座率半滿，今晚決賽則早於一兩日前已爆滿。

日本球鞋銷量增 阿根廷球衣搶手

位於觀塘的足球鞋專門店HKGBALLBOOT，負責人邱先生稱今年世盃生意不俗，平時一日約售出10對，世盃期間能多售出5至6對，帶動生意額升最少兩成。邱續稱，由於日本在今屆賽事表現不俗，亦有較多人選購日本運動品牌Mizuno的球鞋。

球衣方面，球衣專門店負責人Shingo表示，原本估計今屆賽事球衣銷情較上屆遜色，惟因美斯等球星踢完今屆便退下，使客人追捧波衫，拉上補下，變相今年銷情與上屆相若，現約售出1000件，平均售價為599至699元。他稱阿根廷主場球衣早於3天前售罄，甚至於四強賽後每日收到約30至40個電話查詢。