冷風「吹暖」街市 一小時隊龍千元購牛肉

檔主：毋須掃安心 人流明顯增

以靚牛肉出名的李輝記牛欄，昨早約11時檔外持續有約40人的人龍排隊等候購買。何太專程從大埔前來九龍城，提前購買肥牛，打算今日與家人打邊爐。問及會否擔心牛肉加價，何太無奈稱「一定貴呀，樣樣都貴㗎啦！」惟過往有光顧李輝記，喜歡檔口夠「企理乾淨」。排隊等逾一小時後，何太花440元購買牛頸脊切片、牛筋丸等「心頭好」，「又不是經常吃，在家就吃好一點」。記者現場所見，不少市民花費上千元購買牛肉。

售賣新鮮活雞的周華記，負責人玲姐表示臨近冬至，加上進入街市毋須用「安心出行」，街市人流量明顯增加，「街市都旺咗啲喇！」現時雖有人預訂新鮮雞，玲姐稱銷情「暫時跟平時一樣，沒特別」，料需等冬至前一兩天才有更多人買雞。她續稱因應運費上升，今年活雞售價亦上漲。居於鑽石山的蓮太昨早特地買雞提早做節。至於預算方面，蓮太笑言「買嘢唔睇價錢」，除了活雞，她還想買鮑魚及其他海鮮。

海鮮檔稱貨源貴去年近倍

新榮海鮮檔負責人冼小姐表示，天氣轉冷吸引很多年輕人買海鮮，「現在元貝很肥美，肥到整粒波子似的」，檔口亦設微信支付供市民用消費券。惟她稱今年貨源較去年貴近一倍，當中蝦蟹的升幅最多，「前幾天200元，現在已300多元，很離譜，貴得很誇張」，擔心冬至前價格再上漲。