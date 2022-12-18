冬至聖誕餐飲訂座 回復疫前八成 業界盼農曆年前通關 吸內地客設宴

本報昨午以顧客身分向8間酒店餐廳查詢晚間自助餐情况，6間表示平安夜及聖誕節訂座已滿，當中JW萬豪酒店的JW Café、Hotel ICON唯港薈的The Market和半島酒店的露台餐廳表示12月全數日子已訂滿。

周四冬至晚間自助餐訂座方面，馬哥孛羅香港酒店咖啡廳、沙田萬怡酒店的MoMo Café、香港萬麗海景酒店的萬麗咖啡室仍可訂座，其餘5間則訂滿。

通關後港人或北上 酒樓忐忑

有酒樓冬至訂座全滿。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，不少市民提早做冬，上周五至今日晚市大枱全滿座，而冬至訂座亦爆滿，但因員工不足，只做八成枱生意。蘇說，前晚有4至5張訂枱因客人染疫而取消，估計「實際生意應該打九折」。他又稱，今年9月開始運費上升令食材價漲，如糖價升三成，因客人怕接觸食物而感染，今年較少人吃蝦、蟹和龍蝦。

蘇又稱，對與內地通關感忐忑，通關後不少港人會回內地，憂最後減少本地客流；又說宴會是酒樓的主要生意，期望政府逐步放寬宴會人數限制。

黃家和表示，放寬「黃碼」和取消掃安心出行前，整體餐飲業界的冬至及聖誕訂座率大約只有疫情前的三成，隨着社交距離措施放寬，刺激消費意欲，回流市民抵達香港後可以直接進入食肆，估計有疫情前八成訂座，加上最新一期消費券帶動，訂座情况理想。

冀放寬宴會限制 毋須快測

黃家和期望當局取消宴會人數上限，讓農曆新年期間可辦春茗等活動，並取消宴會前快測的要求。他提到，不少港人在假期外遊，成飲食業生意隱憂，如可趕及農曆新年前與內地通關，可吸引內地公司及社團來港春茗設宴，有望提升酒家生意兩成。

旅行社本地團外遊團同爆滿

另外，聖誕及除夕本地遊亦見暢旺，永安旅遊回覆本報稱，受惠於社交距離措施放寬，聖誕及除夕本地遊報名較去年踴躍，如「聖誕除夕酒店自助晚餐、永安號遊船河觀燈飾、大潭水塘文物徑、赤柱大街一天遊」，本月24至26日名額全數爆滿，另外9團「沙頭角禁區本地遊」本月24日出發，12月初報名已滿額。永安旅遊歡迎政府調整防疫措施，帶動本地遊發展。

永安旅遊又稱，聖誕元旦出發的長線旅行團已全部滿額，亞洲線旅行團亦將近爆滿，日本為最熱門出遊地，其次為台灣、韓國、星馬地區；長線則以土耳其、北極光之旅等深度遊最受歡迎。