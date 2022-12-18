女子監獄外遭擄走 懲教員阻止不果 涉50萬元商業糾紛 警10公里外截車拘4人

昨早10時許，警方接報赤柱監獄外小巴站有男女打架。一名女子因金錢問題與三男一女爭執，其間被對方推上客貨車，警方接報後兜截，在約10公里外近海洋公園截獲該車，救出32歲女事主，她額頭及腳受傷，送院治理。警方拘捕3男1女（16至37歲），包括16歲少女及17歲少年，部分人有荃灣黑幫和勝和背景，涉嫌非法禁錮及襲擊致他人造成身體傷害。警方同時在赤柱監獄外小巴站調查，現場遺下一對襪和耳筒。

有人無視懲教員 續抬事主上車

網上流傳片段可見，當時兩批人拉扯一名穿白色外套女子，兩名黑衣男子試圖將她抬上客貨車，其中一人向制止的男子揮拳，另一批人大叫「救命」、「影車牌」。女事主反抗掙扎，波鞋及外套甩脫，一度嘗試從車的另一邊脫身，再被黑衣男子扯住及抬起。一名懲教署人員此時上前問「咩事啊？」，又伸手拉開一名黑衣男子，但另一黑衣男子未有理會，繼續抬事主上車。另一名懲教人員亦趕至，說「先生唔好打交」，此時事主已被抬上車，準備開車。

另一條網片顯示，兩輛警車截停涉案客貨車，警員將數人押下調查。據了解，32歲女事主報稱任職文員，與人有商業糾紛，涉款約50萬元，昨早打算到赤柱監獄探望因危險駕駛判囚的男朋友，剛下小巴即被人強行帶走。

有懲教稱受限職權 非見死不救

懲教署回覆查詢稱，兩名懲教人員昨早正在赤柱監獄外的訪客及車輛管制站執勤，其間有市民求助稱附近迴旋處有人打架，二人隨即離開崗位前往了解，發現有人在客貨車旁糾纏，二人上前制止不果，客貨車亦離開，遂將相關資料通知警方。

有資深懲教人員形容涉事同袍處境尷尬，因只能按《監獄條例》執勤，不能處理與在囚者無關的事，即使身上有裝備，除非涉「劫犯」，否則不能向市民動武。他說明白市民有合理期望，惟事出突然，加上事發位置在監獄範圍外，署方職員並非見死不救，而是在未了解事情全貌前，只能口頭勸阻及交相關執法部門處理。