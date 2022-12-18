有自辯稱路過八卦到場 官拒納

官：不知暴動難以置信

被告歐陽浩明自辯時稱，當晚駕車送一名女子回家後經過事發的彌敦道一帶，後來在一條小巷被人壓在底部，由消防員救出及被警察拘捕。林官表示，歐陽浩明一早知悉彌敦道走不通，為何要闖進危險的彌敦道，而他供稱不知彌敦道南面發生暴動，說法令人難以置信，裁定說法虛假。

有稱陌生人助戴防毒面罩

官：形勢緊張 不信有人有時間

另一被告湛沛林供稱事前不清楚理大事件，他晚上相約一名女學生在何文田見面，之後獨自走到碧街附近，其間有陌生人見他呼吸困難，替他戴上防毒面罩和頸套，他在小巷被人推跌及壓倒。林官裁決稱，當時「速龍」警員正跑向人群，形勢必定緊張，法庭不相信有陌生人會有時間將防毒面罩套至別人臉上，拒納其供辭。

被告陳思進供稱，他與友人在旺角逛街後，基於「八卦」走到彌敦道，見不到有人擲物或火光，也嗅不到特別氣味。林官形容其說法不可信，因彌敦道及窩打老道交界當時出現激烈暴動，情况明顯，不接納被告因「八卦」而前往危險地方。

有稱上班路過 官：距離甚遠

在尖沙嘴酒吧工作的被告黎子欣沒有出庭作供，但傳召孔姓上司擔任辯方證人。孔供稱當晚10時許致電叫被告回酒吧工作，並答應可用公費乘的士上班。林官認為被告收到上司電話後約一小時仍未抵達酒吧，反而在距離酒吧甚遠的油麻地一帶被捕，說法令人費解。林官稱，若被告有可能遲到，必定會通知上司；即使被告打算步行，亦不會犯險闖入發生激烈暴動的地方。故此，林官裁定黎並非在上班途中經過現場。

（反修例風暴）