油麻地暴動案 歌手莊正等10人罪成 官：大多「不動口不動手」 蓄意在場便是參與

11名被告為電器技術監督歐陽浩明（案發時25歲，下同）、攝影師翟柏龍（28歲）、學生湛沛林（19歲）、髮型師陳思進（18歲）、文員陳子宏（21歲）、鄭太君（25歲）、莊正（28歲）、學生周嘉慧（19歲）、學生周諾澄（19歲）、音樂教師簡澧然（24歲）及酒吧店員黎子欣（22歲）。

辯方稱或誤進暴動範圍 官不信納

判辭指出，示威者2019年11月18日晚上與警員在彌敦道和窩打老道交界激戰逾40分鐘，示威者投擲汽油彈，警方亦不斷發射催淚彈及橡膠子彈。警員晚上11時半夾擊推進，封鎖示威者去路，導致人群塞在油麻地兩條小巷。

法官林偉權稱，警方在封鎖區拘捕本案11人，但沒有證人能說出各人被捕確實位置，只有影片顯示陳子宏曾站在港鐵油麻地站出口建構物上蓋。辯方一度爭議，可能有被告在警方推進前誤入暴動範圍，惟林官表示當時暴動範圍火光熊熊，持續有爆炸聲，「恍如戰場」，裁定11人在警方夾擊行動前已身處暴動範圍。

警方從翟柏龍和莊正的手機找到WhatsApp信息，二人談及「最後一戰」（見表），林官認為顯然是談論參與暴動，亦肯定「最後一戰」是指與警察抗爭。林官續稱，湛沛林、周嘉慧、周諾澄、簡澧然和黎子欣戴口罩和管有額外衣物等，顯然有預備參與暴動。除了陳子宏，其餘10人均在彌敦道及窩打老道交界附近地面被捕，林官稱他們知道該處發生暴動，並蓄意壯大暴動人群聲勢，裁定10人罪成。

一人高處觀察 官稱好事之徒裁罪脫

證供顯示，陳子宏當晚被發現身處油麻地站建構物上蓋，看來一早攀上該處，警方供稱有人在該處放腳架拍攝，狀似記者。林官認為陳子宏沒有相機或腳架，但有可拍攝的手機，若他曾參與地面的暴動，應不會位於較高處，故他看來正觀察暴動，裁定他罪脫。

辯方申請替被告陳思進索取勞教中心報告。林官質疑年輕人沒有及早承認過錯，只是心存僥倖，重申暴動罪嚴重，法庭不會索取勞教中心報告。本案押後至明年1月7日判刑，罪成10人還押候判。

【案件編號：DCCC461/21】

明報記者

（反修例風暴）