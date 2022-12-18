沙頭角農地倒泥 環署綠燈、規劃署紅燈 蜻蜓天堂 環團質疑偷步動工、規管存漏洞

明報記者 馬耀森

翻查紀錄，上述地點於2016年曾向城規會申請將「農業」及「康樂」地帶改劃為「綜合發展區」地帶，並興建130多幢住宅樓宇，每幢兩層，地盤面積約12萬平方米，部分土地與倒泥地點重疊，不過申請被拒絕，原因是發展不符當地保護自然景觀和加強鄉郊自然保育的規劃意向。

曾被拒建屋苑 現堆泥兩米高

綠色力量保育及研究經理袁欣鈴表示，上月下旬接到市民投訴，沙頭角下禾坑一幅農地遭傾倒建築廢料，旁邊有天然河溪，擔心生態環境被破壞。

本報記者本月8日曾到上址，發現傾倒建築廢料面積估計約1公頃，部分泥頭堆至逾兩米高，現場有多部重型車輛，但未有動工。現場豎立環保署接獲於當地擺放建築廢物的「認收通知表格」，惟表格上註明規劃署反對申請擺放建築廢料、漁護署對申請有保留。本報致電向環保署提交表格的公司，未有人接聽。另外，規劃署亦有在該處貼出海報，指「違例發展會被檢控，最高罰款100萬元」。

環團：錄52種蜻蜓 佔全港四成

袁欣鈴表示，被傾倒建築廢料的土地主要用途為農地，荒廢多時，雜草叢生，變成淡水濕地，長有不少濕地植物如薑花及間斷毛蕨。倒泥位置旁邊有一條河溪，其上游位於上禾坑的一段是被漁護署評為全港33條具重要生態價值河溪之一（見另稿）。另外，下禾坑是蜻蜓熱點，綠色力量今年在當地錄得52種蜻蜓，佔全港蜻蜓約四成，反映物種豐富。

袁說，事件反映規管私人土地傾倒建築廢料的機制存在漏洞，以下禾坑個案為例，環保署只能根據《廢物處置條例》確認堆填活動獲土地業權人授權，但沒有審批權，即使其他部門反對，工程仍繼續開展，就算事後執法，濕地已被破壞，難回復舊觀。

環署：已提醒需符所有相關法例

環保署表示，為有效分辨在私人土地上的建築廢物擺放活動是否非法，《廢物處置條例》規定有關人士在進行建築廢物擺放活動前，必須向環保署提交土地擁有人的書面授權，在獲得環保署「認收通知表格」後才可進行擺放活動。環保署今年9月6日收到下禾坑擺放建築廢物的指明表格，並通知規劃署及漁護署等部門，此外環保署亦已多次提醒提交通知表格者需要符合所有相關法例，並獲得所須許可後，才可棄置廢物。

規劃署：曾提環署須城規許可

漁護署：或損生態 對填泥有保留

規劃署表示曾向環保署提供意見，指有關地點劃作「農業」及「鄉村式發展」地帶，如未取得城規會許可，不得作任何填土工程。規劃署又表示未有收到該地點任何相關規劃申請，因此表示反對。北區地政處派員視察後發現填泥活動主要在私人農地上進行，沒有違反地契條款，惟部分鄰近的政府土地被佔用，地政處會採取土地管制行動。漁護署表示，今年9月到下禾坑實地考察，考慮到在當地擺放建築廢物有可能嚴重破壞樹木、植被、溪澗及生態環境等，故就擬擺放活動有保留。該署於12月再到上址，並未發現附近的天然河道受到影響。

（城市保育）